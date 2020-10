Aumentan los dominios maliciosos en días de descuentos

Revisa el dominio en busca de errores ortográficos:

antes de realizar compras, es clave revisar el dominio web en busca de posibles errores ortográficos, puesto que en ese caso estaremos ante una más que probable página falsa. Si ves Amaz0n en lugar de Amazon, o la extensión es . co y no . com , es una señal de alarma y no debes introducir datos personales.