Anonymous no se detiene: pública lista de correos de congresistas y senadores

Actualización 7/10 – 4 de mayo Anonymous ataca la página de la presidencia

El sitio web oficial de la página de la presidencia fue objetivo de un ataque DDOS se encuentra caído para ciertos usuarios. Anonymous se ha responsabilizado del ataque, al mismo tiempo que anticipan nuevas acciones contra otras páginas.

Actualización 5:44 pm – 4 de mayo – Anonymous ataca la página del Senado de Colombia

El sitio web oficial del senado se encuentra caído. El grupo se ha responsabilizado de esto y asegura haber vulnerado la seguridad del mismo.

En un día bastante movido, Anonymous ha atacado de nuevo. El grupo de hackers asegura haber publicado una lista con las cuentas de correo y contraseñas de congresistas y senadores de Colombia. El documento, que se publicó en redes sociales a través de la misma cuenta que tomó responsabilidad de los ataques de esta mañana, no se encuentra en orden alfabético, pero sí cuenta con un número de nombres prominentes en la política colombiana.

Entre la lista se encuentran el Senador Álvaro Uribe, Horacio Serpa, Jose Obdulio Gaviria y Antonio del Cristo Guerra De La Espriella.

A través de un mensaje en la cuenta de Twitter de Anonymous Colombia el grupo, nuevamente, ha tomado responsabilidad del ataque y asegurado que el Senado ha sido filtrado. Con el hashtag #Anonymous: The hunt begins! (Anonymous, la cacería comienza) y #Anonymous: No Justice, No peace (No justicia, no paz).

En el séptimo día de paro indefinido contra la Reforma Tributaria y la inconformidad del gobierno de Iván Duque, Anonymous se ha unido a los ataques. En la mañana el grupo de hackers atacó la página del Ejercito Nacional y, además, publicó la lista de correos y contraseñas de algunos de sus miembros. La organización también se atribuyó el cambio de la entrada de Wikipedia del Ejército de Colombia, para que comenzara refiriéndose a de ellos como asesinos.

