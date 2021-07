¿Qué es una empresa unicornio?

En los últimos años se ha vuelto recurrente escuchar y leer sobre startups o empresas unicornio. Por lo cual, para muchos emprendimientos lograr ese status se ha vuelto un objetivo o sueño a alcanzar. Pero, ¿Qué significa realmente ser una empresa unicornio?

El término fue utilizado por primera vez por la inversionista de riesgo Aileen Lee, fundadora de Cowboy Ventures, en 2013 cuando presentó un informe en TechCrunch titulado «Welcome To The Unicorn Club: Learning From Billion-Dollar Startups» (Bienvenidos al club de los unicornios: Aprendizajes de las startups de $1.000 millones de dólares).

En ese informe, describe entonces a un unicornio como «una compañía tecnológica que alcanza el valor de $1.000 millones de dólares en algún momento de su proceso de levantamiento de capital, sin llegar a cotizar en bolsa». Y aclara que si bien el término ‘Unicornio’ no es perfecto porque aparentemente no existen, estás compañías si existen pero son extremadamente raras y mágicas, de ahí el concepto.

Por lo tanto, las condiciones mínimas para ostentar este título son: No cotizar en la bolsa, que el emprendimiento no haya sido comprado por otra compañía y que esté avaluado en más de $1.000 millones de dólares.

Ahora bien, aunque esa es la definición cuantificable, hay otras características que suelen compartir este tipo de empresas o startups:

Son empresas jóvenes: Adicional a tener un tiempo límite (salida a cotizar en bolsa), estos emprendimientos tienden a superar la barrera de la valorización en poco tiempo. Por lo tanto, no suelen tener más de 10 años cuando alcanzan este nivel.

Son disruptivas: Hacer lo mismo que otras empresas no va a convertir un emprendimiento en un unicornio. Las empresas por lo tanto tienden a ser innovadoras y disruptivas. Crean nuevas tendencias, mercados o transforman industrias existentes. Son pioneras.

Son escalables: Alcanzar tal valorización en tan poco tiempo requiere un modelo de negocio exponencial y escalable para poder crecer de forma acelerada.

La tecnología es clave: Igualmente, con sistemas análogos es muy difícil lograr este nivel de crecimiento. Por eso la tecnología está en el corazón de estas empresas.

Algunas de las startups unicornio más conocidas en América Latina son: Rappi, Mercado Libre, iFood, Nubank y Gympass. Sin embargo, y aunque son escasos, los unicornios siguen apareciendo en la región.

Finalmente, las empresas que superan una valoración de $100.000 millones de dólares, en las mismas condiciones, reciben el nombre de súper unicornios, como lo fue Facebook en su momento.

