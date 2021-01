Tres compañías chinas salen de la Bolsa de NY por orden de Trump

La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés) ha dicho que eliminará de la lista a tres empresas de telecomunicaciones chinas debido a sus supuestos vínculos con el ejército chino; esto se hará con el fin de cumplir la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, que impone restricciones a las compañías que tengan este tipo de vínculos.

Las tres compañías son: China Mobile Ltd., China Telecom Corp Ltd., China Unicom Hong Kong Ltd. Estas no tienen mayor presencia en el país norteamericano, además de su presencia en la Bolsa, pero sus acciones se mueven principalmente en la Bolsa de Hong Kong, por lo que este cambio no les afectaría mucho, explica el portal Bloomberg.

También te puede interesar: EE. UU. sanciona a la empresa china CEIEC por su relación con Venezuela.

De acuerdo con el comunicado de la Bolsa de Valores de Nueva York, esta decisión se toma después de que las compañías fueran señaladas y puestas en la lista negra por el mismo gobierno estadounidense. Esta es solo una más de las cuerdas que se tensionan entre la frágil relación de Estados Unidos y China y su guerra comercial. EE. UU. ha expresado en diferentes ocasiones su preocupación de que las empresas de telecomunicación chinas puedan ceder a la presión de su gobierno y permitir el espionage, explica el portal The Guardian, por lo que ha eliminado cualquier contrato con la mayoría de estas.

Las empresas podrán pedir que se reconsidere la decisión de sacarlas de la lista si así lo desean, pero difícilmente será revocada, ya que con esto se busca que las personas no compren o vendan acciones de la empresa.

Imagen: Archivo ENTER.CO.