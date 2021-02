Tesla invierte en Bitcoin y sube su precio a cifras récord

Tesla en un documento dirigido a la Comisión de divisas de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) anunció que invirtió 1.500 millones de dólares en Bitcoin, como una forma de diversificar sus activos, y que está trabajando para aceptarla como medio de pago en el futuro.

Después del anuncio, el precio del Bitcoin subió 13 % y llegó a las cifras récord de $43.724.51; las acciones de Tesla, por su parte, subieron 2 % en las primeras horas del lunes de esta semana, informó el portal Business Insider.

La relación de Elon Musk con las criptomonedas no es nueva. El empresario ya había señalado que tenía planes con Tesla en su Twitter, por lo que no llega como una sorpresa que la empresa de carros autónomos haya dado este paso. Lo que llama la atención es que la compañía recibirá pagos en Bitcoin y no los convertirá inmediatamente en efectivo o dólares; en su lugar, lo usará para aumentar su cartera. «Podríamos cambiar una porción en efectivo, pero como alternativa lo mantendremos como activo digital, lingotes de oro, fondos cotizados en bolsa de oro y otros activos según que especificaremos en el futuro», explica el documento entregado a la SEC.

Elon Musk, agregó en su biografía de Twitter la etiqueta #Bitcoin, lo que llevó a que incrementara 20 % la semana pasada. Muchos han cuestionado al empresario, asegurando que se ayudó a incrementar su valor antes de hacer la inversión con la popularidad que tiene en redes y hablando en favor de esta.

Ahora que Tesla tiene parte de sus activos en Bitcoin será más difícil determinar el precio de la compañía, pues la volatilidad del criptoactivo debe ser tenida en cuenta. Por lo que será interesante para economistas ver como una gran empresa se adapta.

Imagen: Tesla.