«La decisión pone en peligro el desarrollo de la economía global», China

La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés) anunció que tres empresas chinas de telecomunicaciones serían sacadas de la lista para cumplir con la orden administrativa del presidente Trump dada en noviembre. La comisión de seguridad y regulaciones china, por su parte, aseguró que esta decisión ignora la relación de las compañías y las condiciones de los accionistas; además, aseguró que esto hiere el orden del mercado global.

Así mismo, aseguró que China Mobile Ltd., China Telecom Corp Ltd., China Unicom Hong Kong Ltd. han comerciado sus acciones en la Bolsa de Valores por más de 20 años y cumplen con las reglas de seguridad de mercados de Estados Unidos. Por eso consideran que la decisión es puramente política e incumple con las normas del mercado; además pone en peligro la estabilidad del mercado global actual, aseguró el vocero de la comisión.

Las tres compañías tienen sus principales actividades en la Bolsa de Valores de Hong Kong, por lo que la comisión resaltó que no habrá un daño permanente en las empresas; sin embargo, aseguró que las protegerá y acompañará en la medida de lo posible en el proceso para que se reconsidere su salida de la Bolsa de Nueva York, informó el portal China Daily.

«La cooperación entre China y Estados Unidos en el sector financiero es especialmente amplia; esta ha traído beneficios tanto a las empresas como a las personas de ambos países. Una relación estable es fundamental para seguir avanzando en los intereses comerciales de una sociedad internacional», resaltó el vocero; que además resaltó que espera que el gobierno estadounidense logré encontrarse a medio camino con China y en buen espíritu solucionar la actual situación; de este modo, contribuir a la colaboración y promoción comercial de ambos países.

***

Actualización 05 de enero:

La Bolsa de Valores de Nueva York anunció que ya no sacará de su lista a las tres empresas, según informó el portal Bloomberg. Los directivos no dieron explicaciones de la razón por la que decidieron dar vuelta a su decisión.

Imagen: Archivo ENTER.CO.