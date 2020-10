IBM se divide en dos para centrarse en IA y la nube

IBM anunció que se dividirá en dos compañías. Una seguirá con el trabajo que ha realizado a través de los años, servicios IT. La segunda, se concentrará en servicios en la nube híbrida –un paso lógico después de adquirir Red Hat– e inteligencia artificial (IA).

La compañía tiene una larga historia de dividirse para adaptarse al mercado y prestar diferentes servicios, aseguró Arvind Krishna, CEO de IBM. Entre esos, en los 90 para trabajar en redes y conexión, en los 2000 en computadores y «hace cinco años empezamos con los semiconductores», enfatizó.

La nueva compañía de IBM se llamará ‘NewCo’, contará con 9.000 empleados y se espera que generé ingresos alrededor de los 19 mil millones de dólares y se encargará de servicios e infraestructura IT. Se espera que la división se haga a finales del 2021 y la nueva compañía entre a la bolsa, informa el portal The Verge. Con esto, IBM tiene la esperanza de empezar a mostrar crecimiento en el futuro, en los últimos años no ha tenido cifras alentadoras para sus accionistas. El año pasado los ingresos cayeron 3 %.

Por su parte, los expertos afirman que los servicios en la nube tendrían un crecimiento exponencial y se convertirá en un servicio que generará ingresos acumulados de billones de dólares anuales en los próximos años, de lo que podría aprovecharse IBM, sin necesariamente competir cara a cara con Amazon y Microsoft, actuales líderes en estos servicios, resalta el portal The New York Times. Aún no está clara la inversión que hará la compañía para reforzar sus servicios en la nube, las otras empresas llevan varios años gastando miles de millones en infraestructura; pero los analistas aseguran que, con la base que tiene, podría ver crecimientos de un dígito tan pronto como a finales del 2021.

Imagen: IBM.