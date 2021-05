Facebook: «Signal solo quiere conseguir publicidad»

Esta semana, Signal aseguró que Facebook había bloqueado una campaña publicitaria a través de la cual le iban a mostrar a los usuarios cómo los categorizaba la empresa para vender publicidad. El anuncio resaltaba si la persona era casada, en una relación o soltera; además de su ubicación, oficio e intereses y este cambiaba de persona en persona. Ahora, un portavoz de la red social asegura que Signal solo quiere conseguir publicidad y nunca trató de publicar la campaña.

«Es una maniobra de Signal, que ni siquiera intentó publicar estos anuncios, y no cerramos su cuenta publicitaria por tratar de hacerlo», resalta el portavoz. Sin embargo, Signal publicó un pantallazo del anuncio de que su cuenta había sido deshabilitada por incumplir con las políticas y términos de Facebook. Aunque esto no necesariamente es una prueba, no sabremos quién dice la verdad.

«Si Signal hubiera ejecutados los anuncios, algunos de ellos habrían sido rechazados porque nuestras políticas publicitarias prohíben los anuncios que afirman que tienes una condición médica u orientación sexual específica, como Signal debería saber», agregó Facebook. Efectivamente, algunos de los anuncios mostrados por Signal mencionaban estas características de las personas, por lo que sí podrían haber sidobloqueados.

Finalmente, el vocero agregó que: «Publicar los anuncios nunca fue su objetivo, sino que se trataba de conseguir publicidad «. Ahora, tendremos que esperar a la respuesta de Signal para continuar con esta historia.