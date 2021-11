Elon Musk cumple lo prometido y sigue vendiendo acciones

El 6 de noviembre, Elon Musk acudió a Twitter para preguntarle a sus seguidores si creían que debía vender o no US$21 mil millones de sus acciones en Tesla. Esto, teniendo en cuenta que «últimamente se habla mucho de que las ganancias no realizadas son una forma de evasión de impuestos», según su publicación. El multimillonario se comprometió a darle cumplimiento a la votación, «independientemente del resultado que esta arrojara». Pues bien, el 57 % de más de 3 millones de usuarios apoyó la idea de que Musk vendiera el 10 % de su participación y el magnate ha comenzado a cumplir.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021