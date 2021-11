¿Por qué Elon Musk quiere vender parte de sus acciones en Tesla?

Vender o no vender US$21 mil millones de las acciones de Tesla. Ese el actual dilema de Elon Musk, o el hombre más rico del mundo, que viene siendo lo mismo. El magnate, cuya fortuna se estima es mayor que el PIB de países como Colombia, Chile, Perú y Nueva Zelanda, acudió a su cuenta de Twitter para resolver, con ayuda de sus seguidores, la pregunta de si debería o no vender el 10 % de sus acciones en Tesla, «teniendo en cuenta que últimamente se habla mucho de que las ganancias no realizadas son una forma de evasión de impuestos». El también creador de SpaceX se comprometió a darle cumplimiento a la votación, «independientemente del resultado que esta arrojara».

Una ganancia no realizada hace referencia a la revalorización de una inversión que, contrario a lo que sucede con una ganancia realizada, no se retira o se concreta con un pago final al acreedor. Es decir, este concepto aplica cuando un inversor no ha cobrado aún sus ganancias. Según Valora Analitik, El tweet publicado por Elon Musk le significó una caída mayor al 5 % en las acciones de Tesla, pues tocó un tema espinoso, sobre todo en Estados Unidos: país en el que la mayoría de multimillonarios no pagan impuestos sobre este tipo de ganancias. Elon Musk hace parte de ellos en gran medida (a pesar de asegurar que paga una carga de impositiva del 53 % respecto a la ejecución de opciones de compra sobre acciones), pues actualmente no cuenta con una retribución en forma de salario o bonificaciones, sino únicamente en forma de acciones.

El debate alrededor de las ganancias no realizadas es álgido y genera todo tipo de respuestas, no solo porque, de cierta forma, salpicaría a quienes invierten en criptomonedas, sino porque actualmente hay una iniciativa del partido demócrata sobre regular estos «salvoconductos» y gravar esta clase de ganancias. El dinero recaudado entraría a las arcas de la administración Joe Biden.

Es posible que el empresario de origen sudafricano decida vender un porcentaje de su participación, pues no solo los resultados de la encuesta publicados el 6 de noviembre arrojó que el 57 % de más de 3 millones de usuarios apoya la idea de que Musk venda un porcentaje de su participación. Sino que, de acuerdo a varios medios, él mismo había anunciado en septiembre, durante la Conferencia del Código de Beverly Hills, que su tasa impositiva marginal actual incrementaría cuando expiraran sus opciones sobre acciones en Tesla y que planeaba vender algunas pronto. “Tengo un montón de opciones que expiran a principios del próximo año, así que un gran bloque de opciones se venderá en el cuarto trimestre, porque tengo que hacerlo o expirarán”, señaló el magnate.

Esta es la segunda vez que Musk discute públicamente sobre vender parte de sus acciones de Tesla.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021