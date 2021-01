El trato de Facebook y Google para eliminar la competencia

A final de 2020, Google fue golpeada con su tercera demanda por monopolio en el año. En esta ocasión, Ken Paxton, un fiscal de Texas, aseguró que tanto el buscador como el sistema de publicidad garantizaban que Google tuviera más ingresos que otras empresas, incluyendo los pequeños negocios y que la empresa habría hecho un acuerdo con Facebook para asegurarse de que las dos empresas se beneficiaran de la publicidad en Internet, en lugar de competir.

En su momento, The Wall Street journal aseguró que sí existía un acuerdo entre Facebook y Google y que este hace parte de diferentes tratos que tiene el buscador para liderar el mercado y permitir que ciertas empresas tengan diferentes beneficios.

Hoy, un documento relacionado con la demanda y adquirido por The New York Times confirmaría la alianzade las dos empresas, bajo el nombre ‘Jedi Blue’, desde el 2018 para no competir. La idea sería beneficiarse mutuamente en la subasta de mejores precios en publicidad en Internet. Otros beneficios sería la oportunidad de Facebook por promocionar su sitio web en headers de los sitios web y otros espacios premium; además, un mejor entendimiento de las audiencias.

Lee más sobre la demanda contra Google en este enlace.

Como parte del acuerdo, Facebook podría ofertar al menos 90 % de las subastas de anuncios, especialmente aquellos en los que se identifica con mayor precisión a los usuarios y un gasto mínimo de hasta 500 millones de dólares por año y Google sesgaría la subasta de anuncios en su favor.

La demanda contra Google asegura que esto pone en desvantaja a empresas que son competencia directa de Facebook. Por su parte, las dos empresas aseguraron que el acuerdo se presenta de forma explosiva y no está en lo correcto: «La demanda no representa de manera adecuada este acuerdo, como sucede muchas veces con nuestros servicios de publicidad. Varias compañías hacen parte de esta iniciativa lideradas por nosotros», aseguró Julie Tarallo McAlister, vocera de Google.

Mientras tanto, Christopher Sgro, vocero de Facebook, aseguró que: «Cualquier sugerencia de que este tipo de alianzas afectan a la competencia no tiene argumentos»; sin embargo, hasta el momento la red social no ha querido comentar más en detalle cuál es el acuerdo.

«Google y Facebook representaron más del 50 % en publicidad digital en 2019» – The New York Times

Finalmente, en el acuerdo las dos empresas habrían acordado cooperar y asistirse mutuamente en el caso de una investigación de este. De hecho, The New York Times asegura que en el documento se menciona antimonopolio unas 20 veces.

Imagen: Montaje ENTER.CO.