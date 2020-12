Google se enfrenta a nueva demanda por monopolio

Una nueva demanda golpea a Google por competencia desleal y acaparar el mercado, en esta ocasión, de la competencia desleal. Un grupo de fiscales generales de diferentes estados de Estados Unidos asegura que la compañía habría usado distintos métodos para mantener su dominancia en el mercado de la publicidad digital; entre ellos, un acuerdo con Facebook. La demanda fue presentada por el fiscal del estado de Texas Ken Paxton, del partido republicano, quien aseguró que este tipo de actividades hacen más daño al consumidor sin importar que Google afirme ser una herramienta que ayuda a las empresas a llegar a más clientes. A la demanda se sumaron otros 30 estados.

Asimismo, Paxton asegura que Google ha mantenido su posición con prácticas anticompetitivas. Pone como ejemplo a Facebook asegurando que cuando la red social se posicionó como un competidor que podría quitarle parte de sus negocios, decidió negociar para que esta pudiera obtener dividendos del mercado sin necesariamente competir directamente.

«Los argumentos del fiscal Paxton no son válidos y, a pesar de eso, presentó la demanda. Google ha trabajado e invertido para desarrollar tecnología para que la publicidad sea una herramienta que beneficie a los dueños de empresas y consumidores», aseguró Google en un comunicado. Facebook, por su parte, no ha respondido a las acusaciones de la demanda, ni preguntas de la prensa, explica el portal The Washington Post Journal.

Google, además, ha dicho que la competencia en el mercado de la publicidad digital es variada y que no ha incurrido en actividades desleales para mantener su posición. Esta es la tercera demanda por monopolio que Google enfrenta este año, las otras dos también llaman la atención a competencia desleal.

Imagen: Montaje ENTER.CO.