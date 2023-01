Después de la ‘pruebita’, ChatGPT se vuelve ‘Pro’ y empezará a cobrar por sus servicios

OpenIA desarrollador de ChatGPT empezará a cobrar por una versión ‘Pro’, que no será nada barata. La idea es que los usuarios que paguen esta opción, puedan obtener beneficios como respuestas más rápidas, acceso a funciones que no están en la versión gratuita y tener siempre al chatbot disponible, aunque la demanda de usuarios sea alta. ¿Cuánto cuesta la suscripción?

Luego del lanzamiento y del éxito que ha tenido ChatGPT por generar respuestas casi humanas y textos como ensayos y notas periodísticas como si las redactara una persona, OpenIA, ha empezado a limitar el uso de la herramienta para que usuarios se sientan obligados a pagar por ella, si realmente la necesitan .

Las limitaciones a las que no referimos, son por ejemplo, a la advertencia que hace la plataforma cuando ya se ha utilizado en varias ocasiones: «ChatGPT está al máximo de su capacidad en este momento». Es decir, los usuarios solo podrán usar el chatbot cuando la demanda haya bajado. Pero, ¿bajará en algún momento?

La compañía fundada por Elon Musk, confirmó que a través de Discord, que la versión ‘Pro’ “estaba de camino y para acceder a ella, los usuarios deberán pasar por caja. A cambio, ChatGPT Professional ofrecería mejoras bastante importantes”.

Un usuario de Twitter llamado, Zahid Khawaja, ha mostrado cómo funciona ChatGPT Premium. En el video publicado detalla que las respuestas son el doble de rápidas que la versión gratuita. Además, no hay mucho más que diferencie la versión gratuita de la versión profesional; y la interfaz de usuario sigue siendo la misma, junto con el logotipo de ChatGPT.

Here’s how ChatGPT Pro works! A lot of users were asking me for proof, so I decided to make a video. pic.twitter.com/QYNn3pRnxI

— Zahid Khawaja (@chillzaza_) January 21, 2023