Después de dos años de ausencia, regresa a Miami el eMerge Americas 2022

Tras dos años de suspensión por cuenta de la pandemia del Covid-19, hoy inicia nuevamente el eMerge Americas 2022. El evento, que conecta a empresarios, aficionados de la tecnología, inversionistas y emprendedores de países de América del Norte y Suramérica en Estados Unidos, se lleva a cabo en Miami (EE.UU) del 18 hasta el 19 de abril.

El evento tecnológico cuenta con expositores de la talla de la Serena Williams (quien no solo ha sido 23 veces ganadora de un Grand Slam, sino que también es emprendedora), el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian; el cofundador y director ejecutivo de Blockchain.com, Peter Smith,; Kevin O’Leary (inversionista en Shark Tank) y Jean Case (presidente de National Geographic), entre más de un centenar de invitados que protagonizarán conversaciones alrededor de la innovación tecnológica en diversos campos. Estos incluyen el gubernamental, el educativo, la ciberseguridad, las criptomonedas, las fintech, los NFT, el metaverso, el blockchain, entre otros.

Además de las exposiciones que pueden ser consultadas en este enlace, el eMerge Americas 2022 que espera cerca de 16.000 asistentes, también servirá de espacio para el relacionamiento público a través de distintas experiencias que incluyen conferencias más reducidas, muestras comerciales para probar las distintas soluciones de emprendedores y empresas, e incluso, una fiesta de cierre a cargo de Dj Irie.

