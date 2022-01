Reddit quiere que uses tus NFTs como fotos de perfil

Al igual que el sistema de suscripción, Twitter Blue, Reddit también comenzó a probar una opción para que sus usuarios puedan usar cualquier NFT como foto de perfil, al parecer, si que importe su blockchain de base. Sin embargo, a diferencia de Twitter, desde donde ya se publicó un video enseñando la forma en que estos objetos digitales pueden ser elegidos como la imagen principal de una cuenta en iOS, esta novedad hasta ahora se encuentra en una fase demasiado temprana en Reddit y no se ha comenzado a probar en usuarios de forma real.

El desarrollo fue detectado en un primer momento por una desarrolladora e investigadora llamada Nima Owji, quien vio el anuncio de “Tu NFT ahora es tu nuevo avatar” en un banner interno de la app que no estaba disponible de cara al público. Cinco días después, y luego de que Owji pensara que el adelanto era el anuncio de una nueva colección de objetos digitales de Reddit, la función fue confirmada por la misma compañía a través de un comunicado enviado a TechCrunch. En él se especifica que los primeros ensayos se están haciendo internamente y en grupos pequeños.

#Reddit is working on #NFT profile pics as well! pic.twitter.com/l2cqfSuIbK

— Nima Owji (@nima_owji) January 21, 2022