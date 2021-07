Apple podría salir de Reino Unido por batalla legal de patentes

Apple tiene una batalla legal con Optis, una empresa de tecnología para celulares de Reino Unido, por supuestamente usar patentes de conectividad 3G y 4G sin pagarle a la marca lo que es debido. Por este motivo, un juez del país inglés aseguró en junio que podría evitarse ir a la Corte si Apple paga $7.000 millones de dólares por la licencia. Apple, por su parte, dijo que está dispuesto a dejar el mercado, en lugar de pagar la cifra, ya que esta es tecnología «estándar».

El reporte llega por parte del diario inglés, This is Money, en este se explica que, aunque Apple usa está tecnología en todos sus teléfonos, solo debería responder por las ganancias obtenidas en Reino Unido y no en todo el mundo, y que, de negarse a pagar por las patentes, su uso solo sería bloqueado en este país. De este modo, sería entendible que la empresa amenace con salir del mercado ¿Pero lo haría?

Optis, por su parte, tiene una serie de demandas en contra de Apple. «Todos creen que esta empresa es líder en innovación, pero la verdad es que para construir los iPhone ha tenido que comprar la mayoría de su tecnología», aseguró Kathleen Fox, abogada representante de la empresa demandante.

Optis y sus filiales: PanOptis, Optis Wireless Technology, Unwired Planet y Unwired Planet International son conocidos como trolls de patentes porque adquieren los derechos de patentes y sus principales ingresos los obtienen a través de procesos legales como el actual con Apple. El año pasado, de acuerdo con información de MacRumors, PanOptis recibió $506 millones de dólares de Apple por un proceso judicial que salió en su favor en Texas, Estados Unidos.

Por ahora, Apple solo está advirtiendo cuáles serían las consecuencias de que Optis gané la demanda legal en Reino Unido, aunque expertos asegura que es muy poco probable que la marca dejé el mercado de Reino Unido. Su vocero ha insistido en que la empresa no tendría otra opción cuando los términos son «comercialmente inaceptables».

Imagen: Apple.