Apple demanda a empresa por revender sus teléfonos

Apple demandó a una empresa canadiense de reciclaje por revender más de 100.000 iPhones, iPads y Apple Watches, en lugar de destruirlos. Geep Canada fue contratada por la compañía californiana para desmantelar y reciclar componentes de los dispositivos en el 2014 y deshacerse del resto de manera adecuada; sin embargo, encontraron durante una auditoria que más de 18 % no habían sido procesados.

Por su parte, la empresa canadiense asegura que no sabía de lo sucedido y que la venta fue hecha por parte de empleados que revendieron los dispositivos a otra recicladora. Esta a su vez los habría negociado con distribuidores en China. El robo de los dispositivos se dio entre enero de 2015 y diciembre de 2017, Apple ha tenido conocimiento del erro desde el 2008. «Estos dispositivos fueron manipulados y contienen partes que muy seguramente no son originales, lo que pone en serio peligro la seguridad de los usuarios», explico un representante de Apple al portal The Verge. Geep Canada asegura que no obtuvo ninguna ganancia económica y que cuando se dieron cuenta de lo sucedido los tres empleados responsables ya habían renunciado.

Apple asegura que es imposible saber si más dispositivos que debían ser reciclados por fallas electrónicas y en la batería, entre otros problemas, fueron vendidos. Hasta el momento, solo 103.845 tienen conexión a Internet y pudieron ser ubicados por su número de serie; sin embargo, considera que otros pueden seguir en circulación sin necesariamente conectarse.

Finalmente, Apple demandó a Geep Canada esta semana. La empresa le exige una reparación por $22,7 millones de dólares, con el argumento de que los empleados tenían puestos gerenciales y era imposible que directores no supieran que estaba pasando. Mientras que la empresa de reciclaje asegura que no fue su error, sino de terceros que los robaron a ellos también.

Imagen: Stickerphoto (Vía Pixabay).