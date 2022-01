5 consejos de Jeff Bezos que todo emprendedor debe tomar

Cuando se suele repasar la historia de aquellos grandes emprendedores que hoy han alcanzado amasar las fortunas más grandes del mundo, es inevitable pensar en nombres como Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos. Con ellos en mente, también llegan las preguntas de “¿qué es lo que los hace diferente?, ¿cómo piensan?, ¿cómo comenzaron?”. Hoy Bezos, el eterno competidor de Musk por la conquista privada del espacio, está cumpliendo 58 años, por lo que recordaremos algunas lecciones que el creador de Blue Origin y propietario de The Washington Post ha dejado a lo largo de una carrera brillante que pronto sumará tres décadas desde que fundó Amazon, la empresa que revolucionó el comercio electrónico.

1. El trabajo y la vida deben ser un “círculo”, no dos aspectos separados para “equilibrar”

Puede que en un principio este consejo suene un poco tóxico, pero no lo es tanto. En un evento celebrado en abril de 2018 por el medio de comunicación Axel Springer, Jeff Bezos aseguró en una entrevista que equilibrar vida y trabajo requiere de un compromiso estricto para separar ambos mundos, cuando, lo mejor, para el magnate, es lograr la armonía entre los dos. “Ambos aspectos deberían verse como elementos de un círculo que se complementan y alimentan, no dos entidades independientes”, consideró.

2. Préstale más atención a tu propia curiosidad que a tu competencia

Para Bezos, la ventaja más grande que tienen los humanos es la capacidad de mejorar lo que sienten que está mal o podría ser diferente. El multimillonario que cuenta con un patrimonio neto de alrededor de US$ 210.7 billones, está convencido de que todo emprendedor debe seguir su propia curiosidad para alcanzar logros importantes y para eso recomienda “no gastar energía” en pensar sobre lo que hace o no la competencia, sino en cómo su propuesta puede mejorar la experiencia de sus propios consumidores. Hacer lo contrario es considerado por el ingeniero, como el “mayor error” de las compañías sin importar su tamaño, pues al final, son tus clientes quienes te garantizarán tus ingresos, no la competencia.

3. Aprende a valorar a tus usuarios/compradores insatisfechos

Lejos de temerle a los malos comentarios sobre sus diferentes líneas de negocio, Jeff Bezos suele llamar a sus usuarios más críticos como aquellos que están “divinamente insatisfechos”. En su libro Crea y Divaga, el empresario asegura que los compradores críticos son el motor de toda compañía, en tanto son estos quienes señalan todas las oportunidades de mejora que existen, razón por la cual deberías cambiar tu percepción sobre ellos y dejarlos de ver como usuarios “irritantes”. Recordemos que uno de los pilares de Jeff Bezos es garantizar, a toda costa, un buen servicio al cliente.

4. Sé recursivo/a

Uno de los grandes modelos a seguir de Jeff Bezos fue su propio abuelo. En más de una ocasión el multimillonario que comenzó a dar sus primeros pasos en la ingeniería cuando siendo niño se enamoró de los computadores, recuerda que desde sus cuatro años sus padres lo enviaban una temporada a la hacienda de su abuelo en el sur de Texas y este le hacía creer que, a pesar de su edad, le era útil en las tareas agrícolas.

La ilusión comenzó a ser real cuando comenzó a crecer, y cuando tenía 16 años, comprobó que realmente había aprendido a desarrollar ciertas tareas veterinarias lo que le permitía darles solución a algunas enfermedades del ganado, porque eso era lo que hacía su abuelo. Pensar cómo un problema, podía tener solución… y siempre había una.

5. Toma riesgos: los resultados podrían ser más satisfactorios que los de escenarios seguros

Bezos sostiene que los actos de omisión son los que más generan arrepentimiento. Para entender mejor este punto, el magnate suele hacer un sencillo comparativo con las experiencias de vida personales: piensa en lo que quisiste hacer en tu juventud y no hiciste, la sensación, seguramente no es muy satisfactoria.

Para Bezos, la vida, en cualquiera de sus aspectos se trata de tomar riesgos, y en los negocios mucho más, pues si tu propuesta no suele arriesgarse, de vez en cuando, es probable que tu negocio no destaque por encima de ninguno, además de que evitarás aprendizajes que pueden ayudar al crecimiento y la diversificación de tu empresa. Según una intervención de Jeff Bezos en una conferencia de 2019 que recordaron en The Business Insider, “es clave tener algo que podría no funcionar. Los experimentos pueden fallar, pero estos “grandes fracasos” son clave para lograr el éxito”.

Imágenes: The Washington Post