5 consejos antes de comprar en Internet

Una de las cosas buenas que nos dejó la Pandemia es una mayor confianza en la idea de comprar en línea. Una de las malas, es más personas aprovechando la buena fe de los nuevos compradores. Por eso, una de las cosas que primero debe hacer es comprobar que la compra que está haciendo es segura.

¿A qué nos referimos con compra segura? Nos referimos a aquellas en las que evites los riesgos de ser estafado (productos que no corresponden a la descripción, pago pero no envío del mismo), obtención de datos personales (plataformas no seguras o falsas que obtienen la información de tarjetas de crédito), sitios sin garantías de compra (vendedores no verificados o sin información de contacto).

Por eso, en ENTER.CO hemos preparado 5 consejos que deberías tener en cuenta antes de comprar en Internet

Verifique la calificación del vendedor/comprador

Es importante que el comprador verifique los sistemas de seguridad que implementa la página con el fin de asegurarse que su transacción se realizará bajo los estándares necesarios para evitar inconvenientes. Por ejemplo, plataformas como Mercado Libre, verifican la reputación tanto del vendedor como del comprador, su historial de transacciones, la experiencia que brinda, además de los datos que corroboran la veracidad de la persona.

Realice sus comprar en Internet en un sitio o plataforma verificada

Toda página que al momento de registro requiera crear un usuario y una contraseña, deberá tener la imagen de un candado en la parte superior izquierda de la página. Este símbolo le indica al usuario si la plataforma es un sitio verificado o no. En caso de no tenerlo, es preferible abandonar la página para proteger sus datos bancarios. Así mismo, es recomendable digitar completamente el nombre del comercio en la barra de direcciones y evitar caer en enlaces falsos enviados a través de correos electrónicos o de mensajes de textos.

Todos los pagos deben hacerse sobre la misma plataforma

Muchas veces los casos de fraude o robo se originan porque una vez se establece contacto con el vendedor se pacta realizar el pago, en su totalidad o una fracción, por fuera de la plataforma (ya sea efectivo, transferencia o consignación). Es muy importante que todas las transacciones se realicen de principio a fin a través de la plataforma en donde está realizando la comprar en Internet, con el fin de que esté asegurada por el programa que aplique el comercio electrónico.

Compare precios

Si usted sabe que el producto que está buscando tiene un costo específico en la tienda física y cuando lo encuentra en la plataforma éste es exageradamente menor, puede ser que el producto que ahí se ofrece no sea el mismo o no sea un producto genuino. Fijarse en este tipo de detalles y tomarse el tiempo de comparar para tomar una decisión informada sobre las compras o ventas que realiza en los comercios electrónicos, puede evitar inconvenientes a futuro y le puede permitir disfrutar al máximo de las múltiples ventajas que tiene el comercio electrónico.

Consulte opiniones de compradores anteriores

Una forma de conocer si el producto cumplirá a cabalidad con sus expectativas es leer con atención los comentarios de otros compradores. De esta forma, podrá conocer cómo fue la experiencia de otras personas con el vendedor. Así mismo, en caso de que sean mayores los comentarios negativos que aquellos positivos, es recomendable desistir de la compra y buscar otro comercio para realizar la transacción.

Imágenes: Foto de cottonbro en Pexels