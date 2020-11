Las empresas no enamoran al talento joven

Un estudio realizado por LLYC, firma global de consultoría de comunicación y asuntos públicos, encontró que las empresas están fallando al momento de atraer al talento joven con sus ofertas laborales.

El estudio Perfect Macth de LLYC encontró que la forma como se construyen las ofertas laborales no enamoran, pero tampoco generan rechazo entre los jóvenes candidatos. De hecho, solo un 20 % mostró entusiasmo ante ofertas reales de 100 empresas, entre el 6,3 % y el 14 % afirmaron que las considerarían y el resto demostró indiferencia y se presentarían solo si fuera necesario. «Este hecho puede ser un síntoma de propuestas de valor poco trabajadas. Las marcas tienen estrategias claras hacia el consumidor que pueden ser fuertes, pero hacia el candidato o talento joven no se han construido con la misma consistencia. Si bien, no generan rechazo, tampoco entusiasman”, explica María Obispo, directora de Talent Engagement de LLYC en España.

Además, el estudio encontró que el lenguaje como se presenta una oferta puede influir. De este modo, asegura que el lenguaje informal, en una correcta cantidad, ayuda a crear mayor conexión y confianza. También, asegura que hay mayor asertividad al demostrar la importancia de la empresa y el trabajo de sus colaboradores cuando menciona premios o certificaciones de la empresa que les ayuden a los candidatos a entender las dinámicas laborales.

Finalmente, el 90 % aseguró que la credibilidad que genera la oferta de empleo es un factor importante al momento de decidir si presentarse o no.

Imagen: Anemone123 (Vía Pixabay).