La omnicanalidad, la estrategia de marketing que toda empresa debería tener para vender más

En la era digital no es suficiente tener una sola estrategia de comunicación a la hora de vender, prestar un servicio o experiencia. La omnicanalidad, se ha convertido en una herramienta vital para que las empresas siempre tengan un contacto permanente con sus clientes o usuarios.

Correos electrónicos, SMS, chats en vivo, comunicación telefónica, entre otras, son los canales que se pueden utilizar en una estrategia de marketing de este tipo para que una marca tenga una interacción sincera y fluida con el cliente.

La omnicanalidad le permite a una empresa empezar, por ejemplo, su campaña publicitaria a través de un correo electrónico, pero ofrecer un servicio o finiquitar las ventas por medio de un chat como WhatsApp. Este tipo de estrategias le ofrecerán al cliente una experiencia de compra perfecta y redonda, y a la compañía una venta segura.

En el proceso de crear la estrategia de marketing para una marca, hay que tener en cuenta que la omnicanalidad no es sinónimo de multicanalidad, ya que la segunda, tiene presencia en diferentes canales como redes sociales, radio o televisión, sin embargo, cada uno se trabaja por separado, tiene sus propios objetivos y estrategias.

Ventajas de una estrategia omnicanal

Sigma Móvil, compañía tecnológica especialista en el desarrollo de estrategias de comunicación digital omnicanal, explica algunas de las ventajas de la omnicanalidad y por qué una empresa debería optar por este tipo de estrategias.

Primero, habrá una experiencia de marca, es decir, tu cliente tendrá varias opciones para estar siempre en contacto contigo, sin que esto signifique que pierdas el norte de lo que quieres transmitir. La experiencia siempre será la misma, sin importar el canal que escoja la persona.

Segundo, es importante que el mensaje sea consistente y no haya fisura alguna a la hora de comunicarlo. El contenido debe ser el mismo, aunque sea transmitido por distintos canales; esto beneficiará enormemente tu imagen de marca.

Tercero, una de las grandes ventajas es que, una estrategia multicanal implica tener distintas plataformas que soporten la estrategia, un proveedor para SMS, otro para email marketing, otro para WhatsApp; al cambiar y ser omnicanal, toda la información que recopilemos de interacciones por los diferentes canales enriquecerá la estrategia y nos permitirá diseñar comunicaciones hiperpersonalizadas, que se pueden encontrar en plataformas como AIO (All In One) que te permiten centralizar tu estrategia desde un mismo lugar.

Cuarto, te ahorrará tiempo y serás más productivo. Sigma Móvil afirma que tener todos los canales en una misma plataforma centralizará la estrategia de comunicación y permitirá automatizarla, creando un flujo de trabajo diseñado específicamente para cada objetivo.

Quinto y último, y no menos importante, es que una estrategia omnicanal te ayudará ahorrar costos y recursos, ya que pagarás por una sola plataforma que se adaptará a los canales que uses y a los recursos que consumas es decir, no más pagos de diversas membresías, en distintas monedas de pago y con subutilización de recursos.

Imagen: Rawpixel