Fintual anunció ronda de $15 millones de dólares con Kaszek Ventures

La fintech chilena Fintual, especializada en la gestión de activos, anunció hoy una ronda de $15 millones de dólares liderada por Kaszek Ventures, el fondo más grande de América Latina. La inversión se utilizará para hacer crecer las operaciones de la empresa en México, expandirse a otros países como Colombia y Perú, y hacer crecer su equipo tecnológico.

Fintual es una plataforma de inversión pasiva automatizada que permite al ciudadano promedio invertir en fondos mutuos, creados por la entidad, y que invierten en ETFs (Exchange Traded Funds) y fondos nacionales de renta fija. De esta forma, las personas pueden invertir en muchas empresas al mismo tiempo, entre ellas gigantes como Apple, Google, JP Morgan y en bonos soberanos y de empresas nacionales. Estos tipos de inversión en general no son tan conocidos o tan fácilmente accesibles en América Latina. Por lo tanto, “La idea era permitir que las personas invirtieran a largo plazo y en instrumentos a los que antes no tenían acceso”, dijo Pedro Pineda, cofundador y CEO de Fintual, a TechCrunch.

Los cofundadores de esta startup, notaron en el 2018 una oportunidad en el mercado porque la inversión no estaba configurada para la persona promedio; las tarifas anuales eran demasiado altas; las inversiones mínimas demasiado elevadas; y existían multas cuando se retiraba el dinero. Además, las transacciones requerían cierta cantidad de conocimientos financieros que la mayoría de la gente no posee. «Me gustó la idea de desafiar a los bancos financieros, pero no se puede hacer sin tecnología. Tenemos esta súper herramienta que mis padres no tenían y que puede revolucionar toda una industria», agregó Pineda.

Mientras que los fondos mutuos tradicionales en Chile y México cobran entre un 5% y un 6,45% anual, Fintual cobra el 1% de los activos administrados. Además, Fintual no requiere una inversión mínima ni una cantidad mínima de tiempo invertido. Y los usuarios pueden retirar su dinero en cualquier momento sin penalizaciones, argumenta la entidad. Por consiguiente, al igual que otros sectores financieros en América Latina, el espacio de inversión minorista está siendo renovado por las nuevas empresas tecnológicas locales, que están sacando provecho del potencial sin explotar.

En 2018, Fintual fue aceptada en Y Combinator y se convirtió en la primera startup chilena en pasar por la prestigiosa aceleradora. Desde entonces ha ido creciendo exponencialmente, un 767% en promedio anual, y hoy atiende a 57.000 clientes en Chile y México.

Además de Kaszek, otros inversores hasta la fecha incluyen YC, ALLVP e inversores ángeles como el CTO de Plaid, Jean-Denis Greze y el fundador de Cornershop, Oskar Hjertonsson. Hasta la fecha, la compañía ha recaudado alrededor de $15,2 millones de dólares. El impresionante crecimiento de Fintual habla por sí mismo. Sin embargo, el cofundador y socio gerente de Kaszek, Nicolas Szekasy, dijo que el fondo ha estado siguiendo a Fintual desde sus inicios. Y que estaba impresionado con el nicho de mercado que el equipo identificó y aún más impresionado con la experiencia del usuario que habían desarrollado, lo que a su vez, impulsó su crecimiento.

