Neuralink empezaría pruebas en humanos a finales del 2021

Hace unos días, Elon musk, CEO de Neuralink, empresa que busca crear tecnologías para facilitar la interacción de los seres humanos con las máquinas, aseguró que un mono podía jugar videojuegos con su mente gracias a un implante interno en su cráneo y en redes sociales dijo que la empresa está trabajando en los permisos para empezar las pruebas en humanos.

En la entrevista donde explicó los avances que ha hecho Neuralink aseguró que el mono no se ve incómodo por el implante, que consta de un chip y pequeños cables conectados a su cerebro, y que no se han detectado anomalías en su comportamiento. La empresa ha hecho pruebas en animales con estos implantes por años, pero esta es la primera vez que Musk menciona que lograron hacer el implante sin dejar cables expuestos, explica el portal Insider.

El siguiente paso de acuerdo con Musk es lograr que dos monos jueguen Pong con su mente. Lo que el empresario describió que «sería muy cool».

Después de esto, una persona en Twitter le escribió que hace 20 años tuvo un accidente que lo dejo paralizado desde los hombros, y que está disponible para estudios clínicos de Neuralink. Musk le contestó: «Estamos trabajando para asegurar que los implantes son seguros y estamos en comunicación con la Administración de Comida y Medicina (FDA, por sus siglas en inglés). Si todo sale bien, empezaremos pruebas en seres humanos a finales de este año»

Neuralink is working super hard to ensure implant safety & is in close communication with the FDA. If things go well, we might be able to do initial human trials later this year.

— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021