Coco, agilizando la vacunación contra el COVID-19

Coco Tecnología, un emprendimiento colombiano busca agilizar de forma exponencial el agendamiento virtual de la población a vacunarse contra el COVID-19 en el país. Usando georreferenciación y optimización logística, los creadores indican que contacta a cientos de pacientes en tan solo unos minutos, les ayuda a programar la cita para la vacuna y los acompaña en el proceso.

La herramienta tecnológica fue apoyada en su etapa de desarrollo por el programa Apps.co, del Ministerio TIC. Se trata de la creación de dos paisas, que han trabajado en ella por dos años, convencidos de que tiene el poder de cambiar el proceso de asignación de citas por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), haciéndolas más ágiles y efectivas.

“Con esta solución digital podemos contactar 20 mil pacientes en 20 minutos. Es un trabajo que a un ‘call center’ le tomaría semanas. Estamos haciendo que el proceso sea un mil por ciento más rápido”, explica Robert Parada, CEO de la compañía. Sin embargo, la propuesta va más allá de solo contactar a las personas. Robert señala que cuando se tienen que agendar 1.000 citas diarias, la efectividad para una entidad, como puede ser una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), que debe hacerlo vía «call center», puede ser cercana al 20%. Lo anterior significa que entre 700 y 800 citas se quedan sin programar.

El sistema de Coco Tecnologías ubica con nombre propio a los pacientes y los contacta a través de correo electrónico, mensaje de texto y WhatsApp asegura la entidad. También puede hacer llamadas telefónicas, no mediante interacción humana, sino con bots. De esta forma, Coco Tecnologías agendó 180.000 citas en marzo, en su mayoría para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. “Las personas no tienen que llamar a ningún lado. Al usuario le llega el aviso para agendar la cita, hacemos una validación de identidad y le ofrecemos una fecha y hora. Si estas no le sirven, el usuario puede cambiar la fecha para su vacunación”, asegura el empresario.

El alto nivel de innovación y la utilidad de esta herramienta le ha permitido a la empresa crecer. Pasaron de un pequeño emprendimiento, que logró una financiación inicial de nueve millones de pesos con el apoyo de Apps.co, a una compañía con clientes como Comfama, Colsubsidio, AstraZeneca, entre otros. Actualmente la empresa cubre a más de 80 centros de salud del país y genera 15 empleos directos.

“Además de ayudar a atender uno de los desafíos más grandes que ha tenido el país en toda su historia, al agilizar la vacunación, este aplicativo promueve la reactivación económica por medio de la generación de empleo. Es sin duda una innovación que podemos llevar a otros países como muestra del talento colombiano”, afirmó la ministra TIC, Karen Abudinen. Por consiguiente, esta herramienta ha impactado en la productividad de los agendamientos virtuales y ha aportado a mejorar la situación social y de salud que atraviesa el país.

Finalmente, la start-up Coco Tecnologías es una empresa de base tecnológica creada en 2018 por Robert Parada, profesional en Negocios Internacionales de 29 años y Jonnatan Pulgarín, ingeniero de sistemas, de 28 años. Comenzaron en 2017 como una aplicación para la atención médica de mascotas, que no tuvo los resultados esperados. Posteriormente, esta propuesta se transformó en su sistema de programación de citas médicas. Hoy adelantan planes de expansión en Latinoamérica.

Imagen: Coco – MinTIC.