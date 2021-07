Chazki, el emprendimiento peruano, se une a Alianza In

Chazki es una startup especializada en logística bajo demanda y soluciones para envíos de última milla basado en economía colaborativa que nació en 2015 en Perú. La empresa tecnológica anunció que se une a Alianza In, el primer gremio de plataformas digitales en América Latina.

La empresa peruana ofrece varios servicios de última milla como Next Day, Next Day Programado, Same Day y Express y como objetivo tiene brindar la mejor experiencia de entrega de Latinoamérica y disminuir la brecha entre las empresas y sus consumidores finales. «Para Chazki es importante ser parte de Alianza In porque nuestra intención es fortalecer la industria de innovación y emprendimiento en Colombia. Somos partícipes de los proyectos de desarrollo mediante soluciones tecnológicas que sean aplicables al sector logístico del país», resaltó Edison Castro, Country Manager de la startup en Colombia.

Castro, además, explicó que sus objetivos en América Latina es reducir tiempos de espera, mejorar logísticas de entregas, apoyar a los emprendedores y ser una alternativa de generación de ingresos a través de plataformas. «Alianza In tiene la misión de apoyar las plataformas tecnológicas que tengan como pilar central solucionarle los problemas a la ciudadanía por medio de la tecnología y también representamos al consumidor y su derecho a elegir; en este caso, cómo acceder a productos y solicitarlos a través de plataforma tecnológicas», dijo David Luna, presidente de Alianza In sobre la unión de Chazki al gremio. Además, resaltó que «Es una compañía que se ajusta a nuestro pensar y sentir y estoy convencido que llegó para trabajar de la mano con cientos de pymes y emprendedores”.

Imagen: Chazki.