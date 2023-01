Google habría pagado 86 millones de dólares a mujeres, por desigualdad laboral

Kelly Ellis, exempleada de Google y presuntamente acosada, informó que el gigante pagó 86 millones de dólares en cheques de liquidación a mujeres, a razón de desigualdad laboral. ¿Cómo está Colombia en el tema?



Kelly Ellis trabajó en Google entre 2010 y 2014 . En marzo de 2015, en una serie de tuits, alegó que durante ese tiempo fue acosada sexualmente por un gerente, y que luego de denunciarlo, fue reprendida y no escuchada.

Este 27 de enero, ocho años después del escándalo, la denominada feminista proaborto, tuitió de nuevo sobre Google: «Se enviaron $86 millones en cheques de liquidación a mujeres cubiertas en nuestra demanda colectiva contra Google. Todas las mujeres merecen igual salario por igual trabajo. ¡Estoy muy orgulloso de mi papel en hacer que PAGUEN!».

Exciting news! Yesterday, $86 million in settlement checks were sent out to women covered in our class action against Google.

All women deserve equal pay for equal work. PERIOD.

I am really proud of my role in making them PAY UP!! pic.twitter.com/cALHFNveiB

— Kelly Ellis (@justkelly_ok) January 27, 2023