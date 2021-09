Un comunicado de prensa falso aumentó el precio de litecoin

El precio de litecoin subió 25 % en la madrugada de hoy (lunes, 13 de septiembre) después de que un comunicado de prensa de Walmart asegurará que la empresa empezaría a recibir criptomonedas como forma de pago en las compras hechas por Internet. Esta estrategia para aumentar el precio del criptoactivo logró publicación en varios medios de Estados Unidos e inclusive fue c0mpartido en una cuenta verificada de litecoin.

El comunicado que apareció en Internet estaba muy bien hecho, asegura el portal CNN Business; además destaca que contenía citas supuestamente hechas por el CEO de Walmart Doug McMillon. Al esquema para aumentar el precio del litecoin contribuyó que hace poco la empresa publicó una vacante para un experto de criptomonedas. Una vez fue desmentido se borraron todas las publicaciones de medios y redes sociales.

También te puede interesar: Panamá quiere convertir el bitcoin en moneda legal

Después de que Walmart desmintiera la información, el precio del litecoin cayó de nuevo a $178, en unos minutos alcanzó a llegar a $200. De acuerdo con CNN esta estrategia es conocida como ‘Pump And Dumb’. Con información falsa, se aumenta el precio de los criptoactivos, en este momento aprovechan para vender y obtener más ganancias.

Litecoin no es una de las monedas más populares, no está ni siquiera en el top 10, por lo que muchos se preguntaron sobre la certeza de la información. Distintos medios aseguran que si esto fue la estrategia de una sola persona, que no conoce sobre las consecuencias puede ser investigada por Seguridad y la Comisión de Mercados de Estados Unidos, lo que podría causarle una fianza e inclusive cárcel.

Imagen: Master1305 en Freepik.