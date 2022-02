Los NFTs no son tan seguros: así fue el robo a OpenSea de 254 NFTs

OpenSea es el referente más grande en el mundo de los NFT’s, pero, esto no los exonera de robos y ataques web. El fin de semana pasado, la plataforma fue víctima de un ataque pishing (suplantación de identidad) que terminó en un robo de cientos de tokens no fungibles, valorados en 1,7 millones de dólares. Para ello, los ladrones cibernéticos, solo necesitaron tres horas.

El robo fue anunciado por el cofundador y CEO de la plataforma, Devin Finzer a través de su cuenta de Twitter, quien además reveló todos los detalles del robo. Lo primero que explica Finzer, es que se descartó un ciberataque desde adentro de la plataforma, pudieron determinar que venía de usuarios ajenos a OpenSea.

I know you’re all worried. We’re running an all hands on deck investigation, but I want to take a minute to share the facts as I see them:

— Devin Finzer (dfinzer.eth) (@dfinzer) February 20, 2022