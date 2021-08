Di Iorio, cofundador de Ethereum, deja el mundo de los criptoactivos

Di Iorio es uno de los cofundadores de Ethereum el sistema blockchain creado para administrar ether, la criptomoneda, de manera segura. Además, el canadiense de 46 años, que invirtió en bitcoin en un inicio, ha entrado en múltiples ocasiones en la lista de Forbes de los hombres más ricos del planeta con criptoactivos. Sin embargo, hace unas semanas anunció su retiró de la aceleradora Decentral y la criptobilletera Jaxx y dejará el mundo de las monedas digitales para enfocarse en otros proyectos y por motivos de seguridad, aseguró en su momento.

El criptoempresario explicó que quería enfocarse en otros proyectos que ayudarían más al planeta; por ejemplo, habría invertido en el desarrollo de un automóvil eléctrico, de acuerdo con el portal Bloomberg. En una entrevista para el portal FastCompany, habló por qué dejar el mundo de los criptoactivos, dio algunos consejos y contó cuáles son sus próximos planes.

Sobre Ether, los criptoactivos y su futuro

Lo primero que llama la atención es que durante su entrevista aseguró que el mundo de los criptoactivos no debería ser visto a corto plazo, sino a largo; por lo que aquellos que invierten y se enfocan en las subidas y bajadas diarias estarían haciéndolo mal. Afirmó que, actualmente, se está invirtiendo mucho dinero en el desarrollo de tecnologías para los criptoactivos y blockchain, «más de lo que se invirtió en el desarrollo de Internet en sus inicios», resaltó.

Además, explicó la diferencia entre ‘Proo of work’ y ‘Proof of stake’ y la idea que Ethereum tiene para minimizar el consumo de energía que es causado por el minado de Ether. La idea principal es que el minado no consuma energía, pero seguirá significando por parte de los minadores de monedas. Di Ioria asegura que este nuevo modelo cambiará el juego; pues, para empezar, no necesita de tarjetas gráficas para hacer producir un ether. El cambio aún está en desarrollo y se espera que Ethereum 2.0 esté disponible en 2022.

En cuanto a su salida del mundo de los criptoactivos. Di Iorio explicó que hay ciertos problemas de seguridad cuando uno eliminar a los intermediarios como los bancos. «En un banco hay seguros antirrobos, unos procedimientos que aseguran que si te secuestran no pueden llevarse toda tu riqueza; no pasa lo mismo con las criptomonedas. Aunque hemos construido sistemas más seguros», explicó. Además, dijo que por un tiempo tuvo que contratar guardaespaldas, que le quitó libertad, de acuerdo a lo que él quería de su ida y a largo plazo decidió que era mejor apostar por proyectos que busquen solucionar necesidades en el mundo, por lo que, aunque aún tiene criptomonedas, no se dedicará solo al desarrollo de su tecnología.

Imagen: Montaje ENTER.CO.