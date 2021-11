“Yo me encontré con un contrato caducado”: Ministra TIC sobre Centros Poblados

Sin duda una de las grandes historias de 2021 está en los 70.000 millones de pesos de Centros Poblados. La crisis de gobierno terminó con la salida de Karen Abudinen en el ministerio TIC, la pregunta de si veremos el proyecto culminado y, más importante, qué iba a ocurrir con el dinero anticipado.

“Yo me encontré con un contrato caducado”, aseguró Carmen Ligia Valderrama Rojas, la nueva ministra, durante una rueda de prensa durante Andicom 2021. «El análisis responsable, es que es un contrato en el que se realizó un anticipo de $70.000 millones de pesos. Esto del billón de pesos, estaba originalmente destinado. Así que ahora el reto es tomar la decisión jurídica de ve qué vamos a hacer con estos dineros”.

De acuerdo con Valderrama, se está realizando un análisis financiero (para saber qué hacer con el dinero), y técnico (para decidir desde qué punto se debe retomar). La ministra también aclaró que ETB no está confirmado como la compañía que retomará el contrato de Centros Poblados. Según sus declaraciones, el hecho de que la compañía haya quedado como segundo en la licitación del contrato asegura que la empresa es uno de los candidatos a retomar el contrato, pero aclaró que no se ha tomado una determinación al respecto. “Por supuesto es necesario saber qué ocurrió con los 70.000 millones de pesos. Pero yo no puedo trascender a las decisiones que corresponden a las autoridades de control. Estamos entregando todos los documentos”.

Cuando se le preguntó a la ministra TIC si tenía conocimiento de cuándo se retomaría el proyecto de Centros Poblados, la funcionaría no entregó una estimación. En vez de eso, se centró en los otros proyectos que en estos momentos el ministerio está trabajando.

Valderrama también aclaró que Centros Poblados es tan solo una de las compañías a cargo de los proyectos que en estos momentos tiene el MinTIC para conectar a los niños del país con las tecnologías.

Por último, la ministra aseguró que no se descarta el tener que realizar una nueva licitación para asignar el proyecto de Centros Digitales. Esto, cuando se le preguntó si era posible entregar una ventana para las respuestas que los colombianos. «Necesitamos rigurosidad. No podemos dar una respuesta acelerada», aseguró la funcionaria al no confirmar una fecha para reanudar el proyecto.