¿Podría una IA patentar sus creaciones?

Actualmente existen cientos de algoritmos, máquinas y páginas web de Inteligencia Artificial (IA), cada una diseñada con un fin exclusivo. Por ejemplo, conocimos hace poco a DALL.E, una IA que diseña imágenes a partir de la indicación que se le de. Al igual que esta, hay cientos de IA dedicadas a la creación, creación de otras máquinas, inventos científicos, diseños artísticos, etc. Ante tal situación Stephen Thaler, un científico estadounidense, considera que las IA deberían tener la posibilidad de patentar sus creaciones.

Thaler es el creador de un sistema llamado DABUS, el cual tiene la capacidad de realizar inventos mediante inteligencia artificial. El científico presentó la petición frente a un tribunal en el país americano, no obstante, fue negada por la jueza Leonie Brinkema en el 2021. Ahora, el juez, Leonard Stark volvió a ratificar la decisión de la jueza hace pocos días.

Y es que la corte se mantiene en no permitir que las IA puedan patentar sus creaciones porque solo se reconoce a los humanos como inventores. Dicho así, ambos jueces han argumentado que: si no es una persona física, no es un inventor. Para el magistrado, lo que estipula la Ley de Patentes de Estados Unidos es tan claro que no necesita mayor análisis.

«Los estatutos a menudo están abiertos a múltiples lecturas razonables. No es así aquí. Este es un caso en el que la cuestión de la interpretación legal comienza y termina con el sentido llano del texto. En la Ley de Patentes, los «individuos» (y, por lo tanto, los «inventores») son inequívocamente personas físicas. En consecuencia, no tenemos necesidad de considerar herramientas adicionales de construcción legal», explicó el juez Stark.

Thaler, por su parte, asegura que el no permitir que una IA patente sus propios inventos, atenta contra la innovación y es inconstitucional. No obstante, Stark explica que estos argumentos solo son especulativos y carecen de sustento. Dicho así, Stark se mantiene en: “el Congreso ha determinado que solo una persona física puede ser inventor, por lo que la IA no puede serlo. En consecuencia, se confirma la decisión del tribunal de distrito» tal y como se lee en el documento.

Además, Thaler sostiene que en Sudáfrica ya se reconoce a la inteligencia artificial como inventora. Aun así, este antecedente no es importante para Estados Unidos, pues dicho país no se rige bajo la Ley de Patentes estadounidenses. Ahora, Thaler espera apelar la decisión frente al Corte Suprema de Justicia.

Imagen: Pexels