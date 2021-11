Meta abre vacantes en Latinoamérica: Colombia está incluida

Cuando Zuckerberg presentó en Connect su idea del metaverso, anunció también que su empresa invertiría una importante suma de dinero para lograr preparar a los desarrolladores y los creadores que harán realidad la revolucionaria visión. Programas como el que busca acercar talentos a iniciativas como Spark AR (una aplicación oficial creada por Meta para poder crear filtros de AR para Instagram); o la creación de un fondo de US$50 millones para para crear currículums de entrenamiento de la mano de importantes universidades internacionales, tienen como objetivo final materializar el metaverso y capacitar el recurso humano necesario en temas relacionados con la realidad aumentada y virtual.

«Si la gente no está lista, no está entrenada, o no tiene las capacidades, esta es una mesa que va a quedar coja», aseguró en una entrevista para Enter.co, Juan Pablo Consuegra, el Director de Meta para la Región Andina; y tiene razón. En materia de investigación y desarrollo tecnológico el listón es alto, y aunque el metaverso es un proyecto que está planeado para ser una realidad entre 5 y 10 años, la empresa de Zuckerberg ya comenzó a reclutar profesionales para acelerar o, al menos, cumplir con su objetivo.

Te puede interesar: El metaverso de Meta es una visión a 5 o 10 años

Actualmente, para trabajar en Meta (incluyendo sus distintas redes sociales, plataformas y por supuesto el desarrollo de todo el universo virtual que dio origen al cambio de nombre de Facebook), hay 3.056 vacantes disponibles alrededor del mundo. La compañía requiere desde ingenieros/as de software expertos/as en iOS, ingenieros de materiales, investigadores de inteligencia artificial, científicos de datos hasta directores de mercadeo de producto para el metaverso.

La mayoría de vacantes se encuentran en el exterior, sin embargo, hay posiciones enfocadas en Latinoamérica también: muchas de ellas centradas en tecnologías de AR/VR. En Brasil hay 29 vacantes abiertas, por ejemplo; en México, seis; en Argentina, cuatro; y en Colombia, una: específicamente en Bogotá, en donde Meta busca líder de marketing de eventos.

Los requisitos varían según el cargo y algunos de ellos no exigen presencialidad. Eso sí, el inglés es fundamental. Para acceder a alguna de las ofertas, lo que se debe hacer es hacer clic en ‘Aplicar al trabajo’ y luego llenar los campos de información. Entre ellos habrá un apartado para adjuntar la hoja de vida o para incluir un enlace que dirija al perfil de LinkedIn del interesado.

En cuanto a los creadores a quienes les llama la atención el diseño de productos de realidad aumentada o quieren sencillamente mejorar sus habilidades dentro de esta tecnología, Meta anunció que a finales de 2021, abrirá un programa beta cerrado enfocado hacia el desarrollo de Polar: una app gratuita de AR para iOS.