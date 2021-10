Las herramientas digitales como habilitadoras del ecosistema empresarial y la reactivación

Para nadie es un secreto que la pandemia trajo consigo una aceleración de la digitalización en el ecosistema empresarial. De hecho, se ha mencionado que tan solo en 60 días de confinamiento el mundo avanzó el equivalente a seis años de digitalización. Esta nueva realidad obligó a miles de personas alrededor del mundo a pensar en cómo pueden sus compañías adaptarse a esta nueva transformación digital de una manera que les permita seguir creciendo su negocio sin volverse obsoletos.

“En este contexto, las soluciones digitales se convierten en un habilitador del ecosistema empresarial y de reactivación económica al responder a las diversas necesidades de los negocios a través de distintas tecnologías que van a permitir dar los pasos necesarios en la transformación digital de las empresas”, indica Pedro Montagut, gerente Soluciones Digitales de Claro Colombia

Es importante tener en cuenta que la transformación digital de las empresas no se logra de la noche a la mañana y por el simple hecho de usar herramientas digitales no significa que se esté transformando la empresa. Por eso, es necesario contar con una estrategia de transformación digital que sea innovadora, que tenga al cliente como centro, con una clara ingeniería de procesos, enfocada en marketing digital, ágil y con una cultura digital diferenciada.

Adicionalmente, los líderes de las empresas deben tener en cuenta que con una estrategia de estos atributos y para alcanzar el éxito digital, se necesitan aprovechar las herramientas que tiene disponible Claro como el Internet de las Cosas, que permitirá generar la información necesaria en tiempo real. O el Big Data, que permite dar sentido a lo complejo con base en lo más relevante para tomar las mejores decisiones.

También nuevos modelos de negocio que permiten una personalización y una mejor experiencia de los usuarios. Y la analítica, que trae consigo un mejor conocimiento del cliente al generar publicidad segmentada y personalizada y validando el desempeño y retroalimentación. Pero, tal vez el más importante y el que en el contexto actual tiene más peso, es tener excelentes capacidades de ciberseguridad que le permita a la empresa blindarse en internet al igual que proteger la información de sus clientes.

De acuerdo con el Real-World Use of Big Data in Retail de IBM realizado en el 2018, dos años antes de la pandemia, se encontró que el 62% de los minoristas informaron que el uso de la información, incluido el Big Data y la analítica estaba creando una ventaja competitiva para sus organizaciones.

Eso lo encontramos en Claro, gracias a una visión 360 que ofrecen estas soluciones digitales, para tener un mayor entendimiento del cliente por los hallazgos e insights de la misma información recolectada, generando a su vez unas cadenas de suministro inteligentes, creando una experiencia de cliente excepcional al empoderar a los empleados con información de cliente de primera mano, establecer nuevos modelos de negocio personalizando sus preferencia y construyendo inventarios inteligentes al integrar la información de las tiendas físicas y digitales.

La innovación y los nuevos avances tecnológicos, en su mayoría, han venido acompañados de situaciones extraordinarias que nos obligan como humanos a dejar la tradición de lado y encontrar soluciones para dichas situaciones, y la transformación digital que trajo consigo la pandemia no es la excepción.

No obstante, esta necesita de un claro conocimiento de las herramientas existentes y de la mejor manera para usarlas para llevar a las empresas a la nueva era digital. Los procesos de innovación traen consigo muchos obstáculos pero si algo caracteriza a los empresarios y emprendedores colombianos es su alta adaptabilidad y en esta nueva era digital seguramente no será la excepción.

Imágenes: Foto de Canva Studio en Pexels