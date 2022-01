La App de Bancolombia caída: el banco responde (pero no soluciona)

Bancolombia suele ser tendencia en redes sociales. Pero si la curiosidad te ha picado alguna vez, descubrirás que pocas veces es por alguna razón buena. La app de Bancolombia es famosa por estar caída y en constante mantenimiento, en especial durante los días más congestionados (quincenas y finales de mes). Pero este fin de semana, en particular, ha sido frustrante para la mayoría de sus usuarios con problemas a lo largo del fin de semana, que no se han resuelto a inicios de la semana.

En respuesta a los miles de usuarios molestos, este fin de semana Bancolombia publicó una actualización en su página de Twitter en la que ‘respondía’ por las fallas técnicas que está experimentando.

El verdadero problema, más allá de que la respuesta en verdad no entregó una ventana de resolución, es la vaguedad de la respuesta. La aplicación del banco está en permanente estado de mantenimiento… y no sabemos por qué razón es. El inconveniente de este fin de semana solo ha sido la gota que colmó el vaso. No solo por el hecho de que las fallas se han extendido más allá del fin de semana, sino porque (a diferencia de lo que propone la respuesta de Bancolombia) no parece ser una falla excepcional, sino una particularmente grave en el que ya es un servicio espantoso.

Por supuesto, los usuarios en redes han expresado con mejores palabras (y memes) esta misma molestia que estamos mencionando.

@Bancolombia estamos casi en otro pico y uds en plena era digital quieren que vayamos a pagar nuestras obligaciones exponiéndonos a nosotros mismos y a los demás a horas de filas.“Es el momento de todos”… ¿de todos enfermarnos?¿De todos salir reportados en centrales de riesgo? — López de Mileto (@lopezdemileto) January 17, 2022

De nuevo, el mayor problema está en que Bancolombia no ha informado de alguna ventana para que su servicio se normalice. Esto representa un problema principalmente para las empresas que a menudo recurren a sus aplicaciones en línea para facilitar el pago de proveedores.