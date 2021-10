Karen Abudinen sí salió del país “como cualquier ciudadana»

Las redes han estado compartiendo una imagen que muestra a la ex ministra de la TIC, Karen Abudinen, saliendo del país en el aeropuerto El Dorado. Medios nacionales han confirmado que, en efecto, la fotografía mostraba a la ministra tomando un vuelo para Washington DC Estados Unidos.

En una entrevista para Caracol , Abudinen aseguró que su salida del país se realizó por ‘motivos personales’. La ex ministra también se defendió y aseguró que tiene el derecho a salir del país “como cualquier otro ciudadano”. Medios nacionales también confirmaron con Migración Colombia que la ex ministra TIC no tenía ningún impedimento para abandonar Colombia.

El momento de su salida, sin embargo, ha despertado críticas por parte de las redes sociales. La razón es que el mismo día en el que se le vio saliendo del país, la Corte Suprema de Justicia en Colombia citó a Abudinen para que rinda su versión en la investigación que se adelanta en contra de los congresistas Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín por supuesto tráfico de influencias dentro del caso.

En el caso de Centros Poblados todavía no se da cuentas los más de 70.000 millones de pesos que fueron adelantados. Aunque el proyecto ahora ha sido retomado por parte de ETB, el dinero adelantado permanece embolatado, pese a la promesa de la ex ministra y de Iván Duque, presidente de Colombia. También se ha criticado la falta de castigos a los responsables políticos de la asignación de estos contratos. Aunque se ha comprobado que hubo inconsistencias importantes en la licitación de estos, todavía no hemos escuchado de sanciones para la ministra o los miembros de su gabinete acusados.

Finalmente, a la diligencia también fue citado el senador de Cambio Radical, Antonio Zabaraín, quien había solicitado a la Corte ser escuchado en versión libre para conocer detalles sobre su presunta injerencia dentro del caso.

Noticia en desarrollo.

