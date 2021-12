Elon Musk planea extraer dióxido de carbono de la atmósfera

Esta semana el multimillonario Elon Musk sigue siendo noticia. Esta vez, el empresario pretende extraer dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, con el fin de utilizarlo como combustible para naves espaciales.

La idea surge de la necesidad de contribuir al medio ambiente. Si esto fuera posible, se estarían utilizando los residuos que dejan los automóviles, procesos industriales, petróleo y más actividades que generan CO2 y afectan al planeta tierra.

Musk, presidente y CEO de Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), anunció el proyecto este lunes 13 de diciembre en un tweet: “SpaceX está iniciando un programa para sacar el CO2 de la atmósfera y convertirlo en combustible para cohetes. Por favor únase si está interesado”. Y añadió que utilizar el dióxido de carbono para impulsar los viajes espaciales “también será importante para Marte”.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested.

— Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021