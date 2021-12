Elon Musk es la persona del año para la revista TIME

Elon Musk es visionario, polémico a momentos, pero sobre todo irreverente y auténtico. Durante este 2021 no pasó una semana en la que no diera de que hablar: que él no quería ser CEO de nada (cuando se dijo que el magnate sería muy buen director ejecutivo para Apple), su consideración de dejar de trabajar para volverse influencer, su defensa de las criptomonedas y su recelo con dogecoin, su postura incrédula frente a la donación de parte de su fortuna avaluada en US$282.100 millones de dólares para «acabar con la malnutrición en el mundo», etcétera.

Cada uno de los comentarios que el sudafricano expresa a través de Twitter, en donde tiene una cuenta con 66 millones de seguidores, tiene tanto impacto que sus palabras son capaces de alterar la bolsa de valores. Aún así, ningún episodio se le ha interpuesto en su camino para ser la persona más rica de todo el mundo y para ser elegido, por la revista TIME, como la persona del año. ¿Pero qué más ha hecho Elon Musk además de tuitear?

SpaceX hará posible el regreso de la NASA a la luna

Para poder desarrollar su propia nave tripulada que devolverá a los humanos a la luna en 2025, la NASA decidió acudir al sector privado y eligió a SpaceX (por encima de compañías como Blue Origin, de Jeff Bezos) como la compañía encargada de llevar a los astronautas al satélite y un módulo de aterrizaje lunar.

Esta tarea que recibió US$2.9 mil millones de dólares, hizo que el empresario trabajara junto durante el fin de semana posterior al Black Friday en la línea de los motores Raptor (necesarios para la nave), y que confirmara mediante un correo que SpaceX estaba en «riesgo real de quiebra». Por eso instó a sus trabajadores a involucrarse en el reto, pues la producción de los motores debe aumentar para soportar la cantidad de vuelos que el Starship (que no solo está pensado para las misiones de exploración lunar) debe hacer en el 2022 para lanzar la nueva constelación de 12.000 satélites de Starlink.

La NASA no enviaba seres humanos al satélite natural desde 1972.

Tesla sigue a la vanguardia de la movilidad eléctrica

Durante el 2021, Elon Musk, también creador de PayPal, presentó las novedades en las que trabaja desde Tesla. Una de las más importantes tuvo que ver con el futuro del Model Y: un vehículo eléctrico que se producirá en las fábricas de Berlín y de Texas, con capacidad para siete pasajeros y que funcionará con una batería 4680.

A diferencia de las baterías actuales, estas se convierten en un elemento estructural en la arquitectura de los automóviles y, según la compañía, aumentarán en un 30 % su autonomía y permitirán recorrer hasta 1.000 kilómetros con cada carga.

Imágenes: Europa Press