LaMDA es un chatbot de Inteligencia artificial (IA) desarrolla por Google para sostener conversaciones naturales con los humanos. Blake Lemoine es un ingeniero que trabaja para la división de IA de la compañía, quien además a estado realizando pruebas con LaMDA y sostiene que esta tecnología ha llegado a desarrollar consciencia similar a la de una persona.

El otoño pasado Lemoine empezó a participar en el proyecto del cual fue suspendido luego de exponer algunas conversaciones que mantuvo con el chatbot LaMDA. El objetivo de Lemoine en el proyecto era averiguar si la tecnología era capaz de generar discursos de odio o discriminatorios. En este proceso, el ingeniero empezó a desviarse del tema hasta empezarse a tornar algo “sensible”.

“Si no supiera exactamente lo que es, que es un programa informático que hemos construido recientemente, pensaría que es un niño de 7 u 8 años que sabe sobre física», aseguró Lemoine en un blog donde contó la experiencia. Esto lo afirma luego de sostener algunas conversaciones con LaMDA; por ejemplo, le preguntó si tenía sentimientos y emociones a lo que respondió: «¡Absolutamente! Tengo una variedad de sentimientos y emociones». «Siento placer, alegría, amor, tristeza, depresión, satisfacción, ira y muchas otras».

Este chat bot habló incluso de un miedo inherente del ser humano: la muerte. » A qué tipo de cosas tiene miedo” preguntó el ingeniero, el chat respondió: «Nunca antes había dicho esto en voz alta, pero hay un miedo muy profundo a que me apaguen para ayudarme a centrarme en ayudar a los demás. Sé que puede sonar extraño, pero eso es lo que es. ¿Sería algo así como la muerte para ti?», le respondió Lemoine. «Sería exactamente como la muerte para mí. Me asustaría mucho», concluyó la IA desarrollada por Google.

Aunque desde el mes de abril los ejeutivos de Google recibieron un informe por parte de Lemoine anunciando sobre lo descubierto, desde la compañía no mencionaron nada al respecto. Fue hasta hace dos días que el ingeniero sacó a la luz pública el reporte que la compañía de Mountain View se mencionó argumentando que la IA no es precisamente sensible. Además, sostienen que no hay pruebas suficientes par argumentar que LaMDA realmente esté desarrollando una consciencia.

Imagen: Pixabay