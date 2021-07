Aún puedes participar en ‘Mujeres y Agilidad Empresarial Summit 2021’

‘Mujeres y Agilidad Empresarial Summit 2021’ será un evento digital con conferencias, talleres y networking creados especialmente para enseñar nuevas habilidades y confianza a las mujeres.

Actualmente, en Latinoamérica, entre el 21 % y el 40 % de los cargos de liderazgo en las empresas son de mujeres. En Colombia estamos dentro de este estándar, por lo que promover las habilidades de liderazgo y la confianza para que apliquen a cargos ejecutivos es importante y una de las estrategias para cerrar la actual brecha profesional.

Pensando en esto, ‘Mujeres y Agilidad Empresarial Summit 2021′ tendrá durante un mes, cada jueves, conferencias y talleres con mujeres líderes en diferentes industrias, networking y otra serie de actividades que buscan inspirar a través de historias de éxito, enseñar metodologías para potencializar el liderazgo y compartir herramientas que ayuden a desarrollar capacidades en las participantes.

Una de las estrategias para lograr esto es la agilidad empresarial, un término que se ha puesto de moda en las empresas porque con su aplicación estas pueden adaptarse, crear y aprovechar el cambio. Y como ya sabemos, si un negocio no se adapta está condenado a desaparecer, por lo que con este método se integran todas las facetas de la organización: personas, procesos, estrategia, estructura y tecnología.

Precisamente este será el tema central de ‘Mujeres y Agilidad Empresarial Summit 2021’. Entre las conferencistas está: Marcela Perilla, presidenta de SAP LAC North, una empresa de soluciones tecnológicas; Saida Ortiz Sedano, presidenta Norte de Suramérica Vertiv; Isabel Cristina de Avila, managing director .CO of MinTIC; Joanna Prieto, co-fundadora Geek Girls LatAm; Carolina Angarita, CEO de Carolina Angarita Enterprises; Sally Elatta, CEO y fundadora de AgilityHealth, y Yolanda Gil, Value Delivery en la Bolsa de Valores de Colombia BVC. Además de José Sánchez, Business Agility Coach/cofounder Agility Changes.

Cada uno ellos tendrán a su cargo un jueves en el que se hablarán de temas como: Conferencia Inspiradora «Como liderar con éxito en ambientes de incertidumbre»; Conversatorio: Liderazgo Femenino en las TICs: oportunidades y retos de las mujeres en la tecnología; Conferencias: Business Agility a través del Liderazgo y Estrategia, foco y resultados; además dos workshops: Inteligencia social para liderar y OKRs: Enfócate en los resultados que importan.

¿Cómo hacer parte de ‘Mujeres y Agilidad Empresarial Summit 2021’?

Las interesadas en asistir a ‘Mujeres y Agilidad Empresarial Summit 2021’, pueden inscribirse y pagar la boleta en este enlace. El evento es completamente digital y se llevará a cabo los días 22 y 29 de julio y 5 y 12 de agosto entre las 6 p.m. y 8 p.m. En total serán 4 conferencias, 1 Conversatorio, 2 talleres o workshop y se tendrá un espacio de discusión y networking para conocer a otras asistentes.

Esta es una oportunidad para conocer sobre las últimas tendencias en Agilidad Empresarial y conocer cómo algunas de las líderes en empresas la usan para cumplir metas y guiar a sus equipos de trabajo, los organizadores del evento son Innovus Business School, Agility Changes y WomenIT.

Imagen: Katemangostar en Freepik.