Apple estaría trabajando en 4 dispositivos para el hogar

El catálogo de Apple es bastante amplio; desde computadores hasta asistentes de voz pasando por audífonos y celulares, pero nunca es suficiente para la compañía. Aunque Apple ya cuenta con dispositivos para el hogar como el HomePod, Mark Gurman, uno de los leakers más prestigiosos de la empresa de la manzana explicó en su último informe de Bloomberg que la empresa tiene «al menos cuatro nuevos dispositivos domésticos inteligentes en sus laboratorios».

Dentro de los dispositivos que plantea Gurman está un nuevo HomePod el cual, según el leaker será similar al modelo original del dispositivo presentado en el 2018. Al parecer el dispositivo tendrá un aspecto similar al primer modelo (2018), así mismo, su sonido será igual al de dicho modelo. Y es que, Apple descontinuó el HomePod en el 2021 sin anunciar su receso ni un reemplazo directo del dispositivo.

Te puede interesar: Así puedes controlar tu Apple Watch desde el iPhone

Gurman menciona que el segundo dispositivo a presentar será un HomePod mini del que pocos detalles conocemos. Por otro lado, el tercer dispositivo será un accesorio pensado para la cocina, el cual, según el periodista, combinada a los conocidos iPad de Apple con sus altavoces. Mientras tanto, el último dispositivo tendrá la funcionalidad de un Apple TV, junto a una cámara y un HomePod, todo esto, estará reunido en un dispositivo para la sala de las casas de familia.

En el informe, Gurman argumenta que los últimos dos productos podrán salir a finales del próximo año (2023) o a principios del 2024. No obstante, también explica que puede que no todos los dispositivos vean la luz del día. Esto porque, al ser filtraciones, puede que los dispositivos no pasen el umbral esperado de la empresa, por lo que puede que no lleguen a un lanzamiento oficial. Dicho así, si logramos ver el dispositivo de cocina que menciona Gurman, estaríamos frente a una competencia más directa entre Apple, Amazon y Google.

Imagen: Pexels