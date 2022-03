«Apple Car», el vehículo autónomo de Apple estaría en limbo

En el año 2014, Apple anunció que la empresa, con el fin de incursionar en el mercado de carros, desarrollaría el primer automóvil autónomo de la empresa. Desde entonces se ha especulado bastante sobre cómo será el nuevo Apple car, nombre que le dio la comunidad al carro de la compañía de Cupertino.

El silencio de la empresa al respecto, ha generado todo tipo de comentarios y especulaciones. Según Ming-Chi Kuo, mejor conocido como uno de los gurús de Apple, el equipo encargado de desarrollar este nuevo producto automovilístico se ha disuelto. A través de su cuenta de Twitter escribió “El equipo del proyecto Apple Car se ha disuelto durante algún tiempo”.

The Apple Car project team has been dissolved for some time. The reorganization within the next three to six months is necessary to achieve the goal of mass production by 2025.

