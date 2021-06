¿Y mi juego? Las ausencias de Xbox/Bethesda en E3 2021

La conferencia de Xbox/Bethesda tuvo una duración de 90 minutos. Esto parece una cantidad razonable de tiempo para presentar juegos que nos tengan entretenidos por los próximos meses. Pero el video jugador es una criatura caprichosa y la mejor tradición de E3 es preguntar por aquellos juegos que queríamos ver… pero no que hicieron su aparición. E3 2021, por supuesto, no fue la excepción.

Así que, en ENTER.CO hemos hecho una lista con algunos de los títulos que esperábamos ver este domingo, pero que se notaron por su ausencia en la presentación de Xbox. ¿Comenzamos?

The Elder Scrolls 6

Bueno. Para ser justos, esta era una apuesta que sabíamos no iba a ocurrir. Aunque el juego fue anunciado en 2018, su anunció fue más para levantar la conversación sobre el mismo que para anticipar un estreno en los próximos años. De hecho, lo último que supimos es que The Elder Scrolls 6 estaba en sus primeras (muy, muy primeras) etapas de desarrollo. No sorprende que no hiciera parte de la alineación de la conferencia de Xbox/Bethesda… pero igual nos hubiera gustado alguna noticia.

El juego de ‘Indiana Jones’

Aquí una apuesta, a que muchos de ustedes ni siquiera sabían que había un juego de Indiana Jones en camino. El título fue anunciado por Bethesda a inicios del año, con la intención de apoyar el próximo filme del profesor de antropología más famoso de la pantalla grande. Esta era otra de esas apuestas que, con seguridad, sabíamos que era poco probable ver. Pero igual nos hubiera encantado al menos un teaser para endulzar la vista.

Ghostwire: Tokyo

Uno de esos casos incomodos en los que, el juego debía aparecer, pero el show de Xbox/Bethesda no era su lugar. A estas alturas un adelanto de gameplay de ‘Ghostwire: Tokyo’ tiene todo el sentido, pues incluso recibimos un tráiler a inicios del año pasado… en la presentación de PlayStation de la PS5. Y Ahí está el problema. El juego es un título exclusivo de la PlayStation, por lo que la presentación de Xbox no es el mejor lugar… pero como tampoco hay presentación de Sony… supongo que no tendremos ‘Ghostwire: Tokyo’ en junio

‘Hellblade 2’

Cuando se anunció la Xbox Series X/S uno de los títulos que encabezaron la lista de juegos que llegarían a la nueva generación de consolas de Microsoft era ‘Hellblade’. Toda una sorpresa, considerando que el título independiente no estaba perfilado como uno de los juegos exclusivos para atraer nuevos jugadores. Sin embargo, el primer tráiler dejó claro que si una máquina podía aprovechar y llevar al siguiente nivel la historia de Senua (en especial considerando que también iría para PC) sería esta.

Sin embargo, previo a E3 2021, no esperábamos verlo. La razón era que Ninja Theory había sido muy tímido con entregar información sobre el juego o una ventana que nos insinuará que no se sentaría en la banca durante la presentación de Xbox de este año.

Fable 4

Otro de los juegos que hizo parte de la presentación de la Xbox Series X/S. Lo único que teníamos previo al evento en E3 2021 era un tráiler que, además del sentido de humor que esperamos de la franquicia, no reveló una ventana de salida, gameplay o incluso una idea de qué podíamos esperar de su historia. Solo que regresaríamos a este mundo de fantasía, en el que la magia no elimina lo ridículo.

Y el problema con este anuncio es que al igual que otros juegos presentados el año pasado, se trató de un anuncio del tipo “hey, estamos trabajando en este juego”, pero sin revelar algún elemento que comprometa a nada más que una emoción gaseosa por la idea del juego. En E3 2021 la esperanza era ver algo más de él… pero sin siquiera tener una idea de en qué punto de desarrollo se encontraba… era una fantasía tan grande como la de las historias de hadas que representa.

Imágenes: Xbox