¿Y mi juego? Las ausencias de Ubisoft en E3 2021

E3 es, tanto de los juegos que se presentan como aquellos que no. Por cada ‘Elden Ring’ que aparece hay un ‘Breath of the Wild 2’ que se salta la presentación. El primer día de E3 2021 no es la excepción. Aunque Ubisoft entregó un show bastante predecible, también hay algunos juegos que no hicieron su aparición. Por ejemplo, había algunas cosas que esperábamos del show de Ubisoft. Sabíamos que ‘Far Cry 6’ iba a tener protagonismo y esperábamos que juegos como ‘Rainbow Six Extraction’ también hicieran parte del show.

Pero también hay otros que se notaron por su ausencia, ya sea porque sabíamos que no iban a aparecer, pero igual los extrañamos o aquellos de los que esperábamos tener alguna notica.

Un montaje del juego, en teoría, se había filtrado previo a este fin de semana. Esto nos había permitido ver que el próximo título iba a tomar un enfoque mucho más ‘rural’, alejándose de los suburbios y con un ambiente similar al que vimos en ‘Far Cry 5’. También nos había emocionado con la idea de ver más del juego este fin de semana. Y, para crédito del estudio, al menos se encargaron de derrumbar nuestras expectativas antes del evento. A través de Twitter The Divison ya había confirmado que el juego no iba a hacer parte del show.

Agents,

We wanted to share with you some information regarding the upcoming #UbiForward.

Stay tuned for future updates on the Tom Clancy’s The Division and don’t forget to sign-up for Heartland’s early test phases! >> https://t.co/CWcHgAesMX pic.twitter.com/vcy5GKUqlr

— The Division 2 (@TheDivisionGame) June 7, 2021