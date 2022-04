Un nuevo juego de Tomb Raider ha sido anunciado

¿Es hora de que Lara Croft conozca a una nueva generación? Crystal Dynamics ha anunciado un nuevo juego de Tomb Raider. Aunque no hay muchos detalles sobre el juego, uno de los elementos que se destacó es que utilizará el nuevo motor de juegos, el Unreal Engine 5.

Por desgracia, como el juego fue anunciado durante el State of Unreal 2022, el evento de presentación del motor de juegos, el anuncio no entrego mayores detalles sobre el título o incluso una ventana dentro de la cual deberíamos esperarlo. Lo único que se prometió del juego es que será una «experiencia cinematográfica de acción y aventuras de alta calidad». Esta última declaración es algo difícil de confirmar, considerando que el anuncio no incluyó imágenes o alguna captura del juego.

Hay bastantes dudas sobre cuál podría ser el siguiente destino de la franquicia de Tomb Raider. El último juego lo recibimos en 2018 con Shadow of the Tomb Raider. Esta entrada siguió la visión más reciente del desarrollador de contar la historia de Lara Croft desde una perspectiva más ‘realista’. Una visión que, por cierto, recibió el apoyo de la crítica y los fans de la franquicia con una calificación de 75% en Metacritic.

Sin embargo, en el reciente aniversario número 25 de la franquicia Will Kerslake, director de proyectos en Crystal Dynamics, habló de su intención de unificar los tres juegos más recientes con los títulos originales. En este sentido, es posible que este sea el juego que veamos a futuro: un punto medio entre la Lara Croft que está iniciando su camino y la leyenda que venimos a conocer después.

De nuevo, la principal noticia es que el próximo juego de Tomb Raider utilizará el nuevo motor de juegos Unreal Engine 5. Con esto el título se suma a la lista de juegos que utilizarán el motor como es también la próxima entrada de The Witcher. Adicionalmente Epic confirmó que más de 85 estudios de videojuegos ya forman parte de la comunidad UE5, con muchos más en camino, incluyendo The Coalition, CD PROJEKT RED y Crystal Dynamics.

Imágenes: Crystal Dynamics.