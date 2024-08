Un estudio lo comprueba: las personas más atractivas no dedican mucho tiempo a los videojuegos

Bueno, al menos ahora sabemos que uno de los estereotipos sobre los gamers es cierto: un estudio asegura que las personas atractivas dedican mucho menos tiempo a los videojuegos.

El estudio titulado ‘Look and Gaming: Who and Why’ (‘Apariencia y videojuegos: Quién y Por qué’) se publicó este agosto en el National Bureau of Economic reserch y, como su nombre lo indica, quería encontrar si había una relación entre el atractivo de las personas y el tiempo que dedican a los videojuegos. Para esto, los investigadores tomaron datos del estudio Add Health (una encuesta de información de más de 20.000 jóvenes y adultos en los Estados Unidos) y luego analizaron algunas de las preguntas que se hicieron a sus participantes para intentar rastrear una relación entre tres factores clave:

1 – ¿Qué tan atractivo es la persona?

2 – ¿En los últimos siete días cuántas horas pasó jugando videojuegos o jugando en un computador? (sin contar el tiempo dedicado al trabajo a la escuela).

3- ¿Cuántos amigos cercanos tiene (amigos cercanos incluyen personas con las que se siente con confianza para hablar de temas privados o solicitar su ayuda)?

Tomando estos datos el estudio concluyó que las personas que tienen una mejor apariencia suelen tener un mayor número de amigos, por lo que se ven menos inclinados a pasar tiempo jugando. El estudio aclara que no es posible entregar una razón por la que las personas con más amigos pasan menos tiempo jugando, pero especula que el motivo está en que los jóvenes y adultos que pertenecen a este grupo tienen más oportunidades de actividades que las personas menos atractivas.

“Los adolescentes físicamente atractivos tienen menos probabilidades de participar en juegos, mientras que los adolescentes poco atractivos que sí juegan pasan más tiempo cada semana en ellos que otros jugadores. Los adultos atractivos también son menos propensos que otros a pasar tiempo jugando; y si lo hacen, le dedican menos tiempo que los adultos menos atractivos”.

El estudio también aclaró que, de acuerdo a los datos obtenidos, la relación entre atractivo y tiempo dedicado a los videojuegos no ocurre en reversa: es decir que pasar más tiempo jugando no afecta el atractivo de las personas (contrario a lo que el capítulo de ‘Make Love, not Warcraft’ de South Park nos quería hacer creer).

Dicho esto, la era del streaming ha demostrado que el atractivo no es tan importante como las habilidades sociales. Muchos de los creadores de contenido más populares en Twitch o YouTube son personas atractivas, pero que reconocen tener problemas para salir de su burbuja social. Más importante, muchas de estas personas aseguran que precisamente a través de los juegos encontraron otras personas con las que se sienten más cómodos para interactuar.

Imágenes: Foto de Alexander Jawfox en Unsplash