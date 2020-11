‘The World Ends With You’ finalmente tendrá otro juego

‘Neo The World Ends with You’, llegará al PlayStation 4 y a Nintendo Switch el verano del 2021, después de 13 años de espera.

Tomó 13 años, la aparición en Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance, una versión portada para la Switch y un anime. Pero finalmente Square Enix decidió que era momento de que ‘The World Ends With You’ tuviera una segunda parte. Con un tráiler se anunció ‘Neo: The World Ends With You’, que parece ser una precuela y no una secuela al clásico de la Nintendo DS.

En tradición de cualquier tráiler de Square Enix, no tenemos mayores detalles sobre su historia. Vemos a su nuevo protagonista, un chico llamado Rindo. También vemos nuevos miembros y caras frescas, aunque siendo una precuela era necesario el regreso de Sho Minamimoto. La historia tampoco parece ser muy diferente a la del primer juego. El escenario es Shibuya y sus protagonistas aparentemente están muertos y deberán participar en un juego mortal si desean no desaparecer del todo.

Por supuesto, el regreso de este juego requerirá de un ajuste importante de sus mecánicas. El primer juego se distinguió por hacer uso de varias de las funciones de la DS, como era el micrófono de la consola o la pantalla táctil. Y aunque estas funciones eran interesantes en la consola original, presentaban más que un problema en la versión moderna portada a la Switch. Por lo poco que vemos en el juego, Square Enix pasa del 2D al 3D, con un sistema de combate que nos recuerda un poco a KH (esperamos, por el amor de dios, que no dependa de los controles de movimiento).

“NEO: The World Ends with You trae a la vida a un Shibuya moderno en un modo único inspirado en comics. Los jugadores pueden explorar y disfrutar de las vistas, sonidos, y cultura de esta ciudad, pelear contra los monstruos junto a sus aliados y compañeros en peleas rápidas llenas de acción, y completar misiones, mientras cambian el destino que se les ha entregado”, lee la descripción del juego.

‘Neo The World Ends with You’, llegará al PlayStation 4 y a Nintendo Switch el verano del 2021.

