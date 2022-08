¡Combo! Terry Bogard y Mai Shiranui llegan a Fall Guys

¿Ustedes ya se cayeron (broma 100% intencional) del tres de Fall Guys? Desde que el juego pasó a su nuevo modelo gratis es mucho más común ver algún stream lleno de frijoles o a personas presumiendo los nuevos skins que consiguieron. Y es que el juego está tomando la ruta de Fortnite y realizando alianzas con diferentes franquicias para traer nuevos elementos cosméticos.

El más reciente es el anuncio de que los disfraces de Terry Bogard y Mai Shiranui. Las dos leyendas de Fatal Fury y de King of Fighters (una excelente historia, que vale la pena contar otro día) estarán disponibles como artículos cosméticos a partir del próximo 4 de agosto. La aclaración, por supuesto, es que estos elementos cosméticos no estarán disponibles de manera tradicionales, sino que estarán disponibles en paquete pago o de manera individual… así que lo mejor es que alistes la billetera si quieres unirte a la pelea.

hey you!!! Terry and Mai enter the Blunderdome very soon, you won’t want to miss this battle!! pic.twitter.com/AcKslG0GwY

— Fall Guys… FREE FOR ALL! 👑 (@FallGuysGame) August 2, 2022