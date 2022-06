La versión de Switch de Fall Guys simplemente apesta

Esta semana Fall Guys finalmente dio el salto (¿vieron lo que hicimos aquí?) a los juegos gratis. Hizo esto al mismo tiempo que ofreció la posibilidad de jugar en la mayoría de consolas incluyendo la Nintendo Switch. Pero aquí un problema: la versión de Fall Guys para Nintendo simplemente apesta.

Es una opinión que comparte la mayoría de Internet y que se hace todavía más obvia al comparar con las versiones para PlayStation y Xbox.

Para empezar, los movimientos en la Switch se sienten lentos y pesados. Calcular un salto es más complicado porque tu frijol no parece moverse con la misma fluidez que debería, con lo que algunos saltos son un juego de más suerte que precisión.

fall guys en switch esta muy raro, ya me esperaba los 30 fps pero los demas jugadores se mueven como presentacion de powerpoint pic.twitter.com/BUxChfgkW4 — Mar (@lakemarr) June 21, 2022

el fall guys para switch va tan bien como esperaba #NintendoSwitch pic.twitter.com/l9zBkiUpAf — huesis (@hvesitos) June 21, 2022

Pero no solo es como se ve tu personaje, sino también el de otras personas. La versión de Nintendo Switch de Fall Guys parece tener mayores problemas para seguir la acción de otros jugadores. A menudo los verás deslizarse en vez de correr y en más de una ocasión me he encontrado con frijoles atravesando objetos sólidos como fantasmas. Considerando que en mis juegos de PlayStation no observé este problema ni una vez apuntaré a mi teoría de que el problema está en la versión portada, no en algún tipo de hacks.

Es una experiencia, que, siendo franco, motiva poco a jugar en la Switch. Puede que en otros juegos este tipo de fallas sean menores, pero la fluidez con la que corre Fall Guys en PC, PlayStation y la Xbox hace que parezca que estás jugando en desventaja si decides optar por la Nintendo Switch.

Por supuesto, los fans de Nintendo están acostumbrados a recibir la parte corta de la recompensa cuando de portes y crossplay se trata. Sin embargo, en el caso de Fall Guys hace que instalar el juego en la Switch se sienta más cómo una última alternativa que una elección. Con algo de suerte en los próximos meses los problemas se solucionarán cuando el flujo de jugadores se reduzca y no estemos viendo caídas del server cada día… pero mientras tanto quizás te vaya mejor si simplemente lo descargas en tu PC.

Imágenes: Mediatonic