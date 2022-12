“Tenemos un emocionante 2023”: Xbox explica su ausencia de los Game Awards

Para pocos es sorpresa que los Game Awards son más sobre vender videojuegos, que sobre celebrar los videojuegos. Es la razón por la que una buena cantidad de tiempo en el show está dedicado a los adelantos de nuevos títulos y también el motivo por el que casi todos los juegos más esperados de los próximos años hacen su aparición en el show. Pero este año hubo una ausencia interesante: Microsoft.

We have a lot planned to show and share about an incredibly exciting year ahead for 2023. Appreciate folks are eager to learn and see more. Timing is always key, but don’t worry you will not have to wait too long for what’s next from us. 🙏🏻💚 https://t.co/d1dca2i2Nt

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) December 9, 2022