¿Tan espectacular como las películas?  ‘Avatar: Frontiers of Pandora’ 

No solo las secuelas de Avatar toman una eternidad en salir. Desde hace un tiempo sabemos que uno de los proyectos en los que estaba trabajando Ubisoft era un videojuego inspirado en las películas de James Cameron con el título de ‘Avatar: Frontiers of Pandora’ gracias a un primer adelanto que se presentó el año pasado. Sin embargo lo que recibimos en ese momento era una premiere cinematográfica y no necesariamente una muestra del tipo de juego que podíamos esperar. Bueno, pues el Ubisoft Forward durante este Game Fest 2023 finalmente pudimos hacer un recorrido a detalle de Pandora.

¿Qué es ‘Avatar: Frontiers of Pandora’ y qué fue lo que aprendimos durante el Ubisoft Forward?

‘Avatar: Frontiers of Pandora’ es un juego en primera persona de tipo acción y aventura. El título está siendo producido por Ubisoft y desarrollado por su estudio Massive Entertament y que es el responsable de ‘Tom Clancy’s The Division 2’ y del próximo juego de mundo abierto de Star Wars, ‘Star Wars: Outlaws’.

La historia del juego tiene como escenario Pandora y como protagonista a un miembro de la raza Na’vi que desde pequeña fue secuestrada, criada y entrenada por los invasores. Después de que el experimento en el que hacía parte fuera terminado ella permanece escondida por 15 años, hasta que consigue escapar de su cautiverio para encontrar su mundo amenazado por los mismos militares que la criaron.

El juego permitirá que viajes utilizando los Ikrandraco, que es el nombre de los ‘dragones’ del mundo de Avatar e incluso puedes modificarlos y personalizarlos.

También contará con un sistema de combate que parece depender del uso de armas, combinando herramientas tradicionales como son rifles y escopetas, pero también el uso de arcos y trampas rústicas. El objetivo del título es que a medida que exploras Pandora elimines y limpies su mundo de bases enemigas, al mismo tiempo que conoces otras tribus Na’vi que te enseñarán nuevos trucos para poder continuar tu aventura.

La primera impresión que nos da toda esta presentación es que ‘Avatar: Frontiers of Pandora’ es un juego de ‘Far Cry’ situado en un planeta extraterrestre y el universo de Avatar, expandiendo en el universo de James Cameron, No es nada que parezca muy emocionante o al menos no el juego más interesante de este Ubisoft Forward.

El juego estará disponible el próximo 7 de septiembre y estará disponible en las ‘consolas de última generación’ así como en PC.

Imágenes: Ubisoft y capturas de pantalla